Ford, 2020’nin dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin bir evvelki yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 9 azalarak 36 milyar dolara gerilediği belirtilen açıklamada, firmanın kelam konusu devirde 2,8 milyar dolar ziyan ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin gelirinin 2020 yılı genelinde ise bir evvelki yıla kıyasla yüzde 18 azalışla 127,1 milyar dolara indiği ve firmanın geçen yıl 1,3 milyar dolar ziyan ettiği bildirildi.

Ford’un gelecek periyot planlarına ait değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, şirketin elektrikli ve otonom araçlara yönelik yatırımlarını artıracağına işaret edildi.

Açıklamada, Ford’un 2025 yılına kadar elektrikli araçlara 22 milyar dolar, otonom araçlara da 7 milyar dolar olmak üzere 29 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi.