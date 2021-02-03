Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları uygulamaları, memleketler arası arenada ödül kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en itibarlı insan kaynakları tertiplerinden İngiltere merkezli HR Excellence Mükafatları 2020’de en güzel insan kaynakları uygulamalarının değerlendirildiği ve şirketlerin global çapta aday olduğu “Best HR Strategy from Overseas” (Yurtdışından en düzgün İnsan Kaynakları Stratejisi) kategorisinde Doğuş Otomotiv Drive Takımı birincilik mükafatına layık görüldü.

Drive Grubu, Londra’da gerçekleşen, farklı ülkelerden birçok şirketin başvurduğu fakat pandemi kuralları sebebiyle online olarak yayınlanan merasimde mükafatını almaya hak kazandı. Takım, değişen iş ve pazar dinamikleri çerçevesinde, “Doğuş Otomotiv’ in Rotası İnsan ve Eğitim” stratejisiyle hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamalarının, Türkiye genelinde 6500 bireyden oluşan yetkili satıcı ve servislere yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hale gelmesi konusundaki çalışmalarıyla küresel pek çok değerli şirket ile yarıştı.

“Doğuş Otomotiv’in Rotası İnsan ve Eğitim” “Drive” yapılanması ile Doğuş Otomotiv, yetkili satıcı ağının insan kaynakları idaresinde kurumsal yapılarının aktifleştirilmesi ve bunun sonucu olarak müşteri memnuniyeti ve iş sonuçlarında sürdürülebilir muvaffakiyet sağlanmasını hedefliyor.