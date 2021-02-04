1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ait yeni yönetmeliğin de tesiriyle 2020 yılında oto ekspertiz bölümünün rekor kırdığını lisana getiren Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre, satılan 8,2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65’inin ekspertiz süreci gördüğünü tabir ederken “2020 yılı ikinci el araç pazarında en çok isteği 2 yaşa kadar olan arabalar gördü. Bu araçların satışları bir evvelki yıla nazaran, salgın tesiriyle ortaya çıkan sıfır kilometredeki stok sorunlarına bağlı olarak ortalama 4 kat arttı. Lakin sıfır kilometre ve 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz süreçlerinde hiç olmadığı kadar değişen/boyalı kesime rastladık. Tekrar yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık.” biçiminde konuştu.

“FİYATLAR TEMMUZ 2020 DÜZEYİNE GERİ DÖNDÜ”

İkinci el araç pazarının şimdiki durumu hakkındaki görüşlerini de paylaşan Emre, “Geçen yıl yaşadığımız yapay fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el arabalarda ortalama yüzde 10’luk bir fiyat düşüşü hakim; kimi modellerdeyse yüzde 20’ye ulaştı. Hazır Temmuz 2020’deki fiyat düzeylerine geri dönmüşken, araç satın almayı düşünen tüketicilerin alım kararlarını ertelemeden bugünleri âlâ değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. İkinci el bir araç satın almak için hakikat zamandayız. Önümüzdeki aylarda radikal bir düşüş öngörmüyoruz. Çünkü hazırda bekleyen satın alma iştahıyla pazar tekrar yüksek taleple karşı karşıya kalabilir. Bu durumda araba fiyatları yeniden yükseliş trendine girebilir.” dedi.