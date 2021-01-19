Çinli elektrikli araba üreticisi Xpeng Motors, Tesla’nın yanı sıra yerli rakiplere karşı da kendisini bir adım öne geçirecek yeni otonom sistemlerini tanıttı.

NGP (Navigation Guided Pilot) ismi verilen sürüş sistemi, firmanın sedan aracı P7’nin şerit değiştirmesine, hızlanmasına, yavaşlamasına, sollama yapmasına, otoyola girip çıkmasına imkan tanıyor.

Şirketin birinci çeyrekte piyasaya sürmeyi hedeflediği XPILOT 3.0 takviyesi ADAS’ın bir kesimi olarak çalışacak. (ADAS (Advanced Driver Assistance System), şoförlerin kimi şeyleri yapmasına yardımcı olan otonom özellikleri söz ediyor)

Açıklamalara nazaran, şoför otonoma geçmeden evvel güvenlik görüntüsünü izlemesi gerekecek. Kullanıcılar gayeleri haritaya girdikten sonra araç şerit değiştirme üzere birtakım fonksiyonları yerine getirerek pozisyona ilerleyecek. Aracın manuel denetim edilmesi gerektiği durumlarda sürücüyü uyararak denetimi devredecek.

Tüm bu otonom sürüş özellikleri yalnızca Çin’deki müşterilere sunulacak.