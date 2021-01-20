Türkiye otomotiv pazarında 2020 yılında toplam satışlarda yerli üretim araçların hissesi 2019’a kıyasla 2,70 puanlık artışla yüzde 45,72’ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporlarından derlediği bilgilere nazaran, Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 düzeyinde gerçekleşti.

Yalnızca arabaya bakıldığında satışlar, 2020’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı.

İTHAL ARABADA GERİLEME

2019’da 479 bin 60 adetlik toplam pazarda, Türkiye’de üretilen araçların satışı, 206 bin 69, ithal araç satışı da 272 bin 991 düzeyinde kayıtlara geçmişti.

Toplam 772 bin 788 adetlik 2020 yılı pazarında ise Fiat, Renault, Toyota, Honda, Hyundai, Ford, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 353 bin 336, ithal araç satışı da 419 bin 452 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki hissesi 2019’da yüzde 43,01 iken, bu oran geçen yıl 2,70 puanlık artışla 45,72’ye yükseldi. Bu periyotta ithal arabaların toplam satıştaki hissesi ise yüzde 56,98’den yüzde 54,27’ye geriledi.

YERLİ ÜRETİM ARAÇ SATIŞLARINDA BİRİNCİ ÜÇ

Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 137 bin 325 adetlik satışın 132 bin 166’sı Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Akabinde 101 bin 534 satışın 89 bin 561’i yerli olan Renault ve 92 bin 487’lik satışının 65 bin 556’sı yerli üretim olan Ford sıralandı.

Toyota 36 bin 942 ile dördüncü ve Honda 19 bin 885 satışla beşinci sırada yer aldı.

İTHAL SATIŞLARDA ASLAN HİSSESİ VOLKSWAGEN’İN

Alman araba üreticisi Volkswagen, Türkiye araba pazarında gerçekleştirdiği 64 bin 776’lık satışla ithal araba satışı listesinin birinci sırasında yer aldı. Bunu, Peugeot 43 bin 674 adetlik satış sayısıyla izledi.

Akabinde 34 bin 296 adetle Opel, 30 bin 800 adetle Dacia ve 27 bin 480 adetlik satışla da Citroen sıralandı.

2020 yılına ait Türkiye otomotiv pazarında yerli-ithal dağılımı şöyle gerçekleşti;