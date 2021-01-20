Rivian, bu yıl içerisinde elektrikli SUV ve pick-up modellerinin seri üretimine başlamayı planlıyor.

Californialı teşebbüs 2019’un başından bugüne kadar toplamda 8 milyar dolar yatırım sağladı.

Rivian CEO’su RJ Scaringe, “R1T, R1S ve Amazon ticari teslimat araçlarını piyasaya süreceğimiz bu yıl bizim için kritik” dedi.

Yapılan açıklamaya nazaran, pick-upların teslimatı Haziran ayında başlarken, SUV’ların ise Ağustos ayından itibaren teslim edileceği belirtildi.

Rivian, her iki modelinde 480 kilometre menzile sahip olduğunu açıkladı.

Yalnızca Amazon Rivian’dan 100 bin araçlık bir filo sipiariş etmişti.