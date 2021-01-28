Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Dolgetta, “Önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Böylelikle, 2017-2023 ortasında Türkiye’ye toplam direkt yabancı yatırım meblağımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak.” açıklamasında bulundu.

Endüstriyel lastik odaklı üretim yapan Prometeon tarafından yapılan açıklamaya nazaran, şirket, salgının tesirleriyle şiddetli geçen 2020 yılını Türkiye’de yüzde 35’lik rekor büyüme ile tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antonio Dolgetta, 2017-2020 devri için açıkladıkları 115 milyon dolar yatırımı tamamladıklarını ve bu yatırım sonucunda yıllık üretim kapasitelerini 1,4 milyon adet lastiğe çıkardıklarını lisana getirdi.

Dolgetta, yaptıkları ihracatla Türkiye iktisadına katma bedel oluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Bunun için de Ar-Ge çalışmalarımızı önceliğimize alıyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık daha yatırım hedefliyoruz. Bunun kıymetli bir kısmı Ar-Ge merkezimizi tamamlamaya tahsis edildi. Böylelikle, 2017-2023 ortasında Türkiye’ye toplam direkt yabancı yatırım meblağımız 150 milyon doların üzerine çıkmış olacak. Pandemi ve tesirleri sona erdiğinde, Türkiye’deki büyümenin devam edeceğini varsayım ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Açıklamaya nazaran, Türkiye’de 1960 yılında kurulan birinci lastik fabrikasını yöneten Prometeon Türkiye 75 ülkenin içinde yer aldığı “Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya Bölgesi”nin idare merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

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