İstanbul’da aldığı araç ağır hasarlı çıkan vatandaş, mahkemeye başvurdu.

İstanbul’da yaşayan Buğra Yıldız kısa bir müddet öne araç almaya karar verdi. Bir internet sitesi üzerinden bulduğu aracı görmeye giden Yıldız aracı beğendi ve aracı almadan evvel kurumsal bir ekspertiz firmasına götürerek denetim ettirdi.

Burada yapılan denetimlerde araçta 1 kesim değişen ve 7 kesim boya olduğu söylendi. Yıldız, ekspertize güvenerek aracı satın aldı.

Aracı aldıktan kısa bir müddet sonra yakıt almaya giden bahtsız adam burada aracının akaryakıtlı olmasına karşın pompacının dizel pompayı taktığını gördü.

BENZİNLİKTE ANLAŞILDI

Pompacıyı aracın benzinliği olduğu konusunda uyaran Yıldız, “aracın yakıt deposu dizel” karşılığını aldı. Akabinde öteki bir ekspertiz firmasına giden Yıldız, aracın öbür bir araçla kesilerek birleştirildiğini öğrendi.

Yaşadığı soku üzerinden atamayan Buğra Yıldız şunları söyledi:

“Aracı alırken eksper yaptırdığım firmanın genel merkezine gittim. Zira bana aracı alırken 1 kesim değişen 7 modül boya var demişlerdi. Sonrasında genel merkez aracın ekli olduğunu kabul etti lakin bu sefer de bizi ekspertiz yaptırdığımız bayiye göndererek ‘biz onlara isim hakkı verdik sorumluluk onlara ilişkin. Bayi de sizin aracınıza bakan eleman bizim değil genel merkezin elemanı o ilgilenecek’ dedi. Satıcı kabul etmiyor aracını geri almıyor. Eksper yanlışını kabul ediyor lakin bana diyor ki ‘benden alabileceğin tek şey bana verdiğin eksper fiyatı onu da mahkemeyi kazanırsan alabilirsin.'”

Hukuk çabası başlattığını söyleyen Yıldız, “Aracın önü 2012 model lakin art kısmı 2010 model öbür bir araca ilişkin. Ben aracı 2012 model diye almıştım. Araçta orjinal olan tek şey sağ ve sol ön kapı bunlardan da birinin camı orjinal yalnızca camına kadar değiştirmişler aracı biz çok mağduruz. Bize yapılan dolandırıcılık işi yargıya taşıdık elimizden ne gelirse kendimizi savunacağız” diye konuştu.