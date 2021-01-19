Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık hadisesinin yaşandığı ikinci el araba kesimi için uzmanlar uyarıyor. İkinci el arabalara olan talep, beraberinde oto ekspertiz bölümünde de yeni sorunlara yol açarak tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor.

Yalnızca araç alışverişlerinde değil ekspertiz noktasının seçimi konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar yetkisiz ekspertiz noktalarıyla ilgili olarak kıymetli ihtarlarda bulundu.

Oto ekspertiz dalında kurumsallaşmanın hala çok zayıf olduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, hala ekspertiz firmalarının yüzde 75’inin yetki dokümanına sahip olmadığını belirtti.

Araç alım satımında kurumsal markaların alıcı ve satıcı ortasında tarafsız ve bağımsız bir biçimde hizmet vermesi gerektiğini söyleyen Emre, oto ekspertiz firmalarının hakem vazifesi üstlendiğinin altını çizerken “Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık olayı basına yansıyor. Merdiven altı diye tabir edilen ekspertiz noktalarının kıymetli bir kısmı yetki evrakına sahip değil ve eğitimsiz işçi çalıştırıyor. Kâfi eğitim alınmadığı için kaza geçmişi olan araçlarda patlamış hava yastığı, düşürülen kilometre, kaynak ve iki aracın birbirine eklenmesi üzere büyük tehlike arz eden yanlışlar gözden kaçırılarak tüketicinin mağdur olmasına sebep veriyorlar. Yatırım bedelleri yüksek olduğu için standart dışı ölçüm aygıtları kullanıyorlar. Kusurlu araç satın alanlar, rastgele bir kazada bu firmalar yüzünden hem kendilerinin hem de sevdiklerinin hayatını riske atıyor” dedi.

“SATICININ ÖNERDİĞİ DEĞİL, KENDİ SEÇTİĞİNİZ EKSPERTİZDE ISRARCI OLUN”

İkinci el otoda yaşanan inanç sorununun tamamının yetkisiz ekspertiz noktaları sebebiyle yaşandığını söz eden Emre “Bu üzere yetkisiz ekspertiz firmaları, araç satıcılarıyla yahut galerilerle ekspertiz süreci öncesinde anlaşıyor ve kaza yapmış araçların kusurlarını yok sayarak ekspertiz yapıyor. Hasar belgesi kapanmamış araçların hasar kayıtları TRAMER’e işlenmemiş olabilir ve hasar kaydını göremeyebilirsiniz. Hatta şasi numarası çalıntı araçlarla değiştirilebilir. Kazası ve kusuru gizlenmiş, şasi numarası öbür bir araçla değiştirilmiş bu çeşit araçları satın alan vatandaşlarımız, ilerleyen periyotta araçlarını sattıkları vakit mağduriyetleri bir kat daha artıyor ve sattıkları kişi kendilerine yüz binlerce TL’lik tazminat davası açabiliyor. Tüketicilerin iki sefer mağduriyet yaşamamak için sıfır ya da ikinci el fark etmeksizin satın almayı düşündüğü her arabaya kuşkuyla yaklaşmasını, katiyetle kurumsal bir yapıya sahip, tarafsızlığı kanıtlanmış, rüştünü ispatlamış bir ekspertiz firmasında ekspertiz yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Satıcının önerdiği değil, kendi seçtikleri ekspertiz firmasında ısrarcı olmalılar” halinde devam etti.