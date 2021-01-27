Bu yıl sonunda Warwick’te Gelişmiş Teknoloji Merkezi’ni açan Lotus, yakında çıkacak performans otomobilleri ailesini tanıtmak için, 2021’de son üretim yılına giren Elise, Exige ve Evora’nın akabinde gelecek yeni jenerasyon eserlere dair ipuçları veren bir manzara yayınladı.

Yeni serinin üretime geçmesiyle birlikte 2021 yılında, 1995 yılında tanıtılan Elise, 2000 yılında piyasaya sürülen Exige ve Evora modellerinin üretimi sonlanıyor.

Hethel tesisleri için 100 milyon pound yatırım yapılacağını açıklayan Lotus Cars, yaklaşık 250 yeni çalışanın de tesiste işe alınacağını belirtti.