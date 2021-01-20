Günsel’den yapılan yazılı açıklamaya nazaran, dizayndan Ar-Ge’ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan marka, seri üretim çalışmalarına devam ediyor.

Mühendis, dizayncı ve üretim çalışanından oluşan 175 kişilik takım büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden ve birinci etapta bin araç üretecek şirket, grubunu de büyütmeye devam ediyor.

Günsel’in kurumsal internet sitesinde, birçok durum için işe alım ilanları yer alıyor. İlanlar ortasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj emekçisi, lojistik operatörü, kalıp hane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü üzere birçok durum bulunuyor.

Takımını, yetiştirmek üzere takımına katacağı yeni orta üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen Günsel, mühendis ve dizayncı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 bireyden oluşan mevcut grubunu, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Günsel Üretim Tesisi’nde çalışmak üzere işe alınacak bireylerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, ilanlarında “tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun olma” vurgusu yapıyor.

Gruba dahil olacak şahıslar, Günsel takımının 10 yıllık bilgi ve deneyimiyle yetiştirilerek otomotiv sanayisine kazandırılacak.

“GÜNSEL’İN KAPILARI, YİĞİT, MERAKLI VE YENİLİKÇİ GENÇLERE SONUNA KADAR AÇIK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günsel İdare Şurası Lideri Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, şirketin kapılarının, yiğit, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açık olduğunu lisana getirdi.

Günsel’i bugüne getiren takımın yaş ortalamasının 35’in altında olduğunu aktaran İrfan Suat Günsel, gruba dahil olacak bireylerin, yetiştirilerek otomotiv sanayisine kazandırılacağını kaydetti.

KKTC’de yeni gelişen alanlardan biri olan elektrikli araba üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu belirten Prof. Günsel, “Özellikle üretim çizgisinde çalışacak, meslek lisesi çıkışlı orta eleman gereksinimi her geçen gün artmaya devam edecek. Günsel olarak en değerli önceliklerimizden biri de otomotiv sanayisinin muhtaçlık duyduğu nitelikli orta eleman gereksinimini karşılayacak bir ekol yaratmak.” tabirlerini kullandı.

Açıklamaya nazaran, Kasım 2020’de İstanbul’da katıldığı MÜSİAD EXPO 2020’de yalnızca Türkiye’de değil dünyada da ilgi gören Günsel’in yüzde 100 elektrikli birinci modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirildi.

Marka, 2025’e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.