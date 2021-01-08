Covid- 19 devrinde araçların bir kentten alınıp farklı bir kentte teslim edildiği durumlar evvelki yıla nazaran yüzde 260, aylık kiralamalar ise yüzde 243 arttı.

Online araç kiralama platformu Yolcu360, 2020 datalarını açıkladı.

Buna nazaran geçtiğimiz sene en çok araç kiralama yapılan kentler sırasıyla; İstanbul, İzmir ve Ankara oldu. Yapılan her 100 kiralamanın 72 tanesi bu üç vilayet özelinde gerçekleşirken, bu kentleri Antalya, Muğla ve Adana takip etti.

En çok kiralamanın yapıldığı ofisler ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olarak gerçekleşti. Kiralamaların yüzde 43,88’i bu üç lokasyon üzerinden yapıldı.

Havalimanları dışında en çok araç kiralanan ofisler ortasında İstanbul’da Yenibosna ve Kadıköy; Ankara’da ise Çankaya üzere lokasyonlar ön plana çıktı.

2020’de rezervasyonların en çok yapıldığı gün cuma olurken, araçların teslim alındığı günler ise cuma ve cumartesi oldu. Bir ila üç gün ortası araç kiralamaların yüzde 92’si erkekler, yüzde 8’i bayanlar tarafından yapıldı.

ARAÇ KİRALAMADA UZUN PERİYOT KİRALAMALAR ARTTI

2020 yılında başlayan pandemi sürecinin araç kiralama müddetlerini etkilediğini tabir eden Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, uzun devir araç kiralamalarında değerli oranda artışların yaşandığını söz ediyor. Yıldırım, “Kiralama müddetlerini incelediğimizde pandemi kaynaklı değişimler göze çarpıyor. Platform üzerinden yapılan kiralamaların yüzde 60’ı bir ila üç gün ortası. Fakat pandemi devri ile birlikte en çok artış yaşanan kiralama gün aralığı 30 ve üzeri oldu.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım

2019’a nazaran aylık yapılan kiralamalarda yüzde 243 oranında bir yükseliş görüldü.

Tekrar pandemi devrinde araçların bir kentten alınıp farklı bir kentte teslim edildiği durumların bir evvelki yıla nazaran yüzde 260 oranında arttı.

İzmir- İstanbul, İstanbul-İzmir, Antalya ve Muğla en sık rastlanan lokasyon çiftleri.

En uzun aralıkta bırakılan rezervasyonumuz ise İstanbul- Van ortasında gerçekleşti” dedi.

“ONLİNE KİRALAMAYA TALEP YÜZDE 30 ARTTI”

Pandemi periyodu ile birlikte tüketici davranışlarının birçok bölümde olduğu üzere araç kiralama kesiminde de değiştiğini, online kiralamaya olan ilginin arttığını anlatan Yıldırım, “Özellikle 2020 yazında bir evvelki seneye nazaran yüzde 30’a yakın bir oranda online kiralamaya olan talep arttı. Araç kiralama sayılarında da yüzde 107’lik bir yükseliş yaşandı. Bilhassa pandemi periyodu ile birlikte konuklarımızın daha uzun vadeli kiralama yaptıklarını da görüyoruz.

Covid-19 öncesi ocak ve şubat aylarında ortalama kiralama müddetinde bir artış olmazken yılın geneline baktığımızda yüzde 32 oranında daha uzun müddetli kiralamaların yapıldığı gerçeği karşımıza çıkıyor” dedi.

Kesimin büyümesini de pahalandıran Yıldırım, “Türkiye araç kiralama dalı yılın birinci iki ayı (Ocak-Şubat), 2019’a nazaran yaklaşık yüzde 18 oranında büyüdü. Mart ayı ile birlikte başlayan pandemi periyodunun birinci iki ayında (Nisan-Mayıs) yüzde 65 oranında bir küçülme gerçekleşti.

Yaz periyodunda artan talepler ile birlikte 2019’daki hacme geri dönüldü. Yılın genelinde ise kesimin 2019’a nazaran birebir hacimde kalarak yaklaşık 3,1 Milyar TL düzeyinde kapandığını görmekteyiz.

2021 yılında kendi ekosistemini oluşturan dünya markalarının kesimi tekrar tanımlayacağını düşünüyoruz. Gelecekte tüketicilerin farklı gereksinimlerini tek bir kanal üzerinden yapma istekleri artmaya devam edecektir.

Burada yapmamız gereken, gereksinimleri yeterli tahlil ederek vakit planlamasını yanlışsız yapabilmek. Pandemi kurallarının olumluya dönmesi durumunda bilhassa 2021’in ikinci çeyreğinde talepte hayli değerli bir artış olacağı kanısındayız” dedi.