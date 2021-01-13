Araç kiralamada yeni periyot başladı. ‘Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe nazaran, kiralık araçlarda trafik kural ve ihlalleri üzerine ruhsat sahibine gelen ceza tutanakları, artık direkt aracı kiralayanlara gönderilecek. Kararı yerinde bulunan araç kiralama firmalarının yetkilileri, plakalara gelen birçok cezayı tahsil edemediklerini, artık diğerlerine yazılan cezaları ödemek zorunda kalmayacaklarını bildirdi.

Ege Kiralamacılar Derneği (EKDER) Lideri Ercüment Çağlarhep, “Eski sistemde yenilen trafik cezaları direkt firmalara geliyordu ve firmalarda araç başına yıllık 10 ile 20 bin lira ortasında trafik cezası ödemek zorunda kalıyordu. Zira bu cezaların çoğunluğu tahsil edilemiyordu. Bu sebeple de isimli süreç başlatılıyordu ve icraya kadar gidiyordu. Hal bu türlü olunca da araç kiralama firmaları çok fazla ziyan görüyordu. Biz de Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne (KABİS) kayıtlı olan araçlarda yenen trafik cezalarını, aracı kiralayanların ödemesi için birçok yere müracaatta bulunduk. Ankara Ticaret Odası’nın da teşebbüsleriyle araç kiralamada artık yeni bir sistem oluştu” tabirlerini kullandı.

“SIRTIMIZDAN YÜK KALKTI”

Araç kiralayan şoförlere de ikazda bulunan Çağlarhep, “Yeni sistemle birlikte trafik cezaları, şoförün TC kimlik numarası üzerinden cezayı yiyen bireye aktarılacak. Bu devirde rastgele bir kasvet yaşanması durumunda da cezaların iptalini sağlayacağız. Ceza tutanakları, cezayı yiyen şoförlerin adreslerine bildirim edilecek. Araç kiralayanlar, e-Devlet’e girdiklerinde üzerlerinde bir ceza görürlerse şaşırmasınlar” dedi.

Araç kirlama şirketi sahibi Uğur Alak ise üstlerinden büyük bir yükün kalktığını vurgulayarak, “Sürekli ceza geliyor ve birçoklarını da tahsil edemiyoruz. Daha dün beş ceza geldi. Bunlar üzere binlerce ceza tutanağı var. Gelen en ucuz ceza 288 lira. Günlük 150 liraya araç kiralıyoruz. Aracı 3 gün vermiş olsak, kira bedeli olan 450 liranın 288 lirasını ceza olarak ödüyoruz. Tahsil etmekte zorlandığımız için büyük sorun yaşıyorduk” diye konuştu.