2020 yılında pandemi sebebiyle sıfır araç pazarında yaşanan aksaklıklara bağlı olarak ikinci ele talebin artmasıyla fiyatlarda da büyük bir artış yaşandığını, lakin Ekim ayı itibariyle sayıların geri geldiğini hatırlatan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Lideri Aydın Erkoç, “Geçen yılın son aylarında ikinci el araç fiyatlarında meydana gelen düşüş sürüyor, şu anda ikinci el araba fiyatlarının yüzde 15 oranında geri geldiğini söyleyebiliriz” dedi.

2020 yılında yaşanan tüm aksiliklere karşın ikinci el otomotiv bölümünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, fakat pazarda Ekim ayı itibariyle bir sakinlik yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi: “Gerek pandemi sebebiyle insanların ferdî araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan sakinlik sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı. Lakin Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir sakinlik yaşanıyor. Aralık ayında periyodu yapılan araçların yüzde 64,2’si araba olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir evvelki yılın birebir ayında bu sayı 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020’nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu sakinlik fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı kıymetlendirebilir, şu an araç almak için gerçek bir zamandayız.”

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Lideri Aydın Erkoç

“TALEPTEKİ ARTIŞ, FİYAT ARTIŞINI DA BERABERİNDE GETİREBİLİR”

Aşılanma çalışmalarının başlaması ve olağanlaşma sürecinin başlamasıyla ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirten Erkoç, “Bunun yanı sıra Aralık ayında satışlarda yaşanan bu önemli düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek dertler da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır” dedi.

“FİYATLAR DENGEYİ BULACAK”

İkinci el araba pazarında 2020 yılının hareketli, yüksek rekabetli ve tıpkı vakitte son derece istikrarsız bir ortamın tecrübelendiğini belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el araba pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ait pazar beklentilerini açıkladı.

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan

“PAZAR YILA SÜRATLİ GİRİŞ YAPTI”

Yaşanan çabucak her gelişmenin direkt etkilediği kesimlerin başında gelen ikinci el pazarının, 2020 yılına süratli bir giriş yaptığını söyleyen Erol Gündoğan, “Ocak-Şubat devrinde 1 milyon 240 bin adet düzeylerinde bir satışla, 2019 yılının tıpkı devrine oranla yüzde 69’luk bir büyüme oldu. Birinci çeyrek sonunda 1 milyon 742 bin adetle yüzde 46 büyüme gerçekleşti” dedi.

Pazarın, yılın geneli prestijiyle istikrarsız ve sistemsiz bir seyir izlediğine dikkat çeken Gündoğan, “Pandeminin tesirini göstermeye başlamasıyla oluşan sakinlik, Haziran ayında açıklanan iktisat paketiyle yerini, bir evvelki yılın birebir ayına oranla yüzde 93 düzeyinde büyümeye bıraktı. Bu bir evvelki aya oranla ise yüzde 103 düzeyinde bir artış manasına geliyordu.” formunda bilgi verdi.

“İKİNCİ ELE TALEP ARTTI, FİYATLAR ÜST ÇIKTI”

Haziran-Eylül periyodunda, sıfır km araçlarda yaşanan arz yetersizliği nedeniyle talebin karşılanamaması sonucunda ikinci el araçlara olan talebin arttığını söyleyen Erol Gündoğan, “Bu durum, denetim dışı fiyatlandırmalar yaşanmasını da beraberinde getirdi. Ortalama yüzde 35 düzeyinde fiyat artışı yaşanan modeller oldu. Bu periyotta yapılan ÖTV düzenlemesi de 2. el araç fiyatlarının artmasını etkileyen bir öbür etken oldu. Tüm bu gelişmelere rağmen, 2020 yılı Ocak-Aralık periyodunda TÜİK datalarına nazaran 6 milyon 477 bin 155 adet araba el değiştirdi ve 2019 yılına oranla yüzde 4 düzeyine bir büyüme gerçekleştiği görüldü.” dedi.

“2021, FİYATLARDA DÜŞÜŞLE BAŞLADI”

2020 yılı içinde yüzde 35 düzeylerine çıkan fiyat artışlarının 2021 prestijiyle düşüşe geçtiğine vurgu yapan Gündoğan, “Şu an yüzde 10-12 bandında bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlar pandemi tesirinin azalması ve 2021 model araçların pazardaki yerini alması ile birlikte gerçek pahasını bulacaktır fakat bu noktadan sonra major fiyat değişiklikleri öngörmüyoruz” dedi.

“DÜZENLEME BİR STANDART GETİRECEK”

Şubat 2018’de yayınlanan, ikinci el araç pazarını ve ticari faaliyetleri düzenlemeye yönelik yönetmeliğin artık tam manasıyla yürürlüğe girdiğini tabir eden Erol Gündoğan, “Bu düzenleme, ikinci el araç alım-satımı ile ilgili hizmet kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım. Yönetmelikle getirilen ekspertiz ve garanti üzere zorunluluklar DOD olarak bizim yıllardır müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerden kimileri. Bölümdeki hizmeti tıpkı noktaya taşımayı amaçlayan yönetmelik ile müşteri yararına olan hizmetlerin kesimin geneline yayılması hem daldaki rekabeti hem de sağlayacağı itimat ortamı ile ikinci el araçlara olan ilgiyi daha da artıracaktır.” biçiminde bilgi aktardı.