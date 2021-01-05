Kanadalı Daymak firması üzerinde güneş panelleri yer alan elektrikli bisikletinin ayrıntılarını paylaştı. Terra isimli model, paneller sayesinde pillerin daima şarj olmasını sağlıyor.

Daymak Terra 2021 yılı içinde satışa çıkarılacak. İki farklı versiyonla satılacak olan elektrikli bisikletin deluxe versiyonu 3 bin 495 dolardan, Ultimate versiyonu ise 7 bin 999 dolar.

Deluxe modeli 48V 12AH pil paketine ve 15W güneş paneline sahip. Ultimate modeli ise 72V 40AH pil paketine, 15W güneş paneline, JBL imzalı hoparlör sistemine ve 500W elektrik motoruna sahip. Ultimate modelde ayrıyeten GPS ve kablosuz şarj sunuluyor.

İki modelinde azamî suratı 32 kilometre ve menzilleri 100 kilometre düzeyinde.