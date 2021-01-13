General Motors (GM), teslimat ve lojistik alanında hizmet verecek olan BrightDrop isimli yeni markasını tanıttı.

Markanın paezara sunduğu birinci eser ise büsbütün elektrikli ticari araç EV600 olacak. 400 kilometrelik bir menzile sahip olması beklenen bu aracın yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şirketin 2025’e kadar elektrikli ve otonom araçlara 27 milyar dolar yatırım yapma planının birinci adımı olan aracın, yıl sonuna kadar üretilmesi planlanan birinci 500 adeti FedEx’e satıldı. EV600’ün 2022’nin başlarından itibaren daha fazla müşteriye ulaşması bekleniyor.

EP1 PAZARA SUNULDU

BrightDrop’un pazara sunduğu bir başka eser ise elektrikli taşıma paleti EP1 oldu. Firmaların eserlerini kısa uzaklıklarda taşımayı kolaylaştırmak için üretilmiş olan EP1 itme takviyeli sistemle çalışıyor.