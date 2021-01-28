Şirketten yapılan açıklamada, GM’nin global eser ve operasyonlarında 2040 prestijiyle karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

GM’nin büsbütün elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek maksadıyla Etraf Savunma Fonu ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 prestijiyle sadece elektrikli araç üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma üzere hususlarda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli araba modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.