Bugün yapılan PSA Grubu’nun Harikulâde Genel Konsey Toplantısı’nda, Fransa devleti, Peugeot ailesi ve Çin merkezli Dongfeng’in içinde bulunduğu hissedarlar, her iki şirketin yüzde 50 hisseye sahip olacağı Stellantis isimli şirketi oluşturmak için varılan muahedeyi onayladı.

FCA hissedarlarının kelam konusu birleşmeye ait kararlarını gün içinde vermesi bekleniyor.

Aralık 2019’a Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Kümesi, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu da, Fiat Chrysler ile PSA’nın birleşmesine şartlı onay vermişti.

Birleşmeyle ortaya çıkacak yeni şirket Stellantis’in yıllık 8,7 milyon araç üretimi ve yaklaşık 170 milyar euroluk ciro ile dünyanın dördüncü büyük araba üreticisi olacağı hesaplanıyor.