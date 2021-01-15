Fransız Renault Kümesi, Renaulution sunumunda Renault markasının önümüzdeki 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıkladı. “Nouvelle Vague” ismini verdiği yeni periyotta Renault, teknoloji, hizmet ve pak güç markasına dönüşecek.

Renault Kümesi CEO’su Luca De Meo, “Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa’nın en çevreci eser gamına ulaşmayı hedefleyen bir güç markasına dönüşeceğiz. Bu çağdaş vizyonumuzun temellerini Fransa’da atıyoruz. Zira marka olarak gücümüzün ve ruhumuzun esaslı geçmişimizde yattığının şuurundayız. Bir yandan geçmişiyle sıkı bir bağı bulunan, bununla birlikte elektrikli olmasıyla gelecek niteliği taşıyan Yeni R5, Renault’nun ‘Yeni Dalgası’nı kusursuz temsil ediyor.” dedi.

DİZEL ARAÇLAR ELEKTRİKLENDİRİLECEK

Dönüşümün üç ana sınırı olduğu belirtildi. Bunların, teknoloji markası, servis hizmetleri markası ve pak güç markası olarak açıklandı.

Teknoloji markası kapsamında Renault’nun araçları, önde gelen yapay zeka ve siber güvenlik sistemleriyle donatılacak.

Servis hizmetleri markası kapsamında 2022’de Renault, yeni bilgi-eğlence sistemi My Link’i tanıtacak. Ayrıyeten ‘Re-Factory’ isimli tesiste, yılda 100 binden fazla ikinci el aracı yenileyecek. Dizel motorlu hafif ticari araçlar biyogazlı ve saf elektrikli araçlara dönüştürülecek.

Pak güç markası kapsamında ise, elektrikli araçların yanında hafif ticari araçlar için uçtan uca hidrojen tahlillerini pazara sunacak.

2025’E KADAR 14 YENİ MODEL

2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7’sini büsbütün elektrikli, öbür 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek.

RENAULT 5 PROTOTİPİ TANITILDI

Toplandı da ‘Renault 5 Prototip’i de tanıtıldı. Kült model R5’ten ilham alan ve özgün dizayndan ayrıntıları barındıran model elektrikli oalrak tanıtıldı.

Araçta mobilya dünyasından esinlenilen ön kısım ve dokuma tavan kullanılmış.