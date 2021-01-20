Konak ilçesinde yaşayan S.G. (33), 6 Ocak’ta 09 SR 188 plakalı arabasını iş yerinin bulunduğu sokağa park etti. Akşam aracını park ettiği sokakta bulamayan S.G, durumu polise bildirdi.

Çalışma başlatan Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Ofis Amirliği grupları, bölgedeki çok sayıdaki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları S.T. ile Ş.B. operasyonla yakalandı. Şüpheliler sözlerinde, çaldıkları aracı sanayi sitesinde iş yeri bulunan A.S’ye sattıklarını söyleyince bu kişi de gözaltına alındı.

A.S. sözünde, “otomobili 10 bin liraya satın aldığını ve parçaladıktan sonra konutuna götürdüğünü” belirtti.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, arabanın direksiyonu, kapısı, tamponu, bagaj kapağı, farları, art koltuklar ve çok sayıda küçük aksesuarları konutun salonunda bulundu.

Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri S.T. ile Ş.B. tutuklandı. Arabası kesimlerini meskeninde saklayan A.S. hakkında ise “hırsızlık malını satın almaktan” süreç yapıldı.

EVVEL ANAHTARI ÇALMIŞLAR

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İmgelerde kelam konusu sokağa gelen ve araçların kapılarını denetim eden 2 kuşkulu, 09 SR 188 plakalı arabanın torpido gözünden yedek anahtarı aldıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor.

Bir mühlet sonra kıyafetlerini değiştirip taksiyle arabanın bulunduğu sokağa yine gelen zanlılar, anahtarını aldıkları arabayla süratle olay yerinden uzaklaşıyor.