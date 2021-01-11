Corona virüs salgını ve Brexit krizi ile uğraşan Avrupa otomotiv dünyası istedikleri satış sayılarını yakalayamadı. Volkswagen’in Golf modeli tüm bu krizlerden etkilenmeden çıkanlar ortasında yer alıyor.

Avrupa Araba Üreticileri Birliği’nin (ACEA) resmi sayılarına nazaran, satışların doruğunda yeniden Volkswagen Golf var.

Avrupa genelinde toplamda 312.000 adet Golf satılırken, bu satışların 134.000 adetlik kısmı Almanya’da gerçekleşmiş.

Volkswagen CEO’su Ralph Brandstatter, “Golf 8 ile birlikte evvelki kuşaklardaki başarımız meselesiz formda devam ediyor. Araç pek çok manada bir standart belirlemiş durumda. Corona virüs salgınının vurduğu pazar kendine geldiğinde Golf’ün çok daha güzel satış sayılarına ulaşacağını göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın en çok satan arabaları listesinin ikinci ve üçüncü sırasında da tekrar Volkswagen’in modelleri yer alıyor. Tiguan ikinci sırada bulunurken, Passat modeli en çok satan üçüncü model.