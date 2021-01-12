Hyundai Motor ve Apple ortak olarak şoförsüz elektrikli araç üretimi için Mart ayında mukavele imzalamayı planlıyor.

Korea IT News gazetesinin haberinde paydaşlığın 2024 yılında ABD’de üretime başlamayı planladığı söz edildi.

ABD’de yapılacak yeni fabrikada 2024 yılında 100 bin araç üretilecek. Tesisin tam kapasitesinin ise 400 bin araç olacağı belirtildi.

Cuma günü Hyundai Apple ile bu bahse ait öngörüşmeler yürütüldüğünü açıklamış, açıklamanın akabinde şirket payları yüzde 20 paha kazanmıştı.

Reuters’da geçen ay yayımlanan haberde Apple’ın şoförsüz araç teknolojisinde aralık katettiği ve 2024 yılında kendi geliştirdiği pillerle binek araç üretimine başlamayı düşündüğü bildirilmişti.

Hyundai payları sabah gerçekleştirilen süreçlerde yüzde 14.6 yükselirken Hyundai’nin araba kesimleri üreten iştiraki Hyundai Mobis payları yüzde 12.7 yükseldi. Kiya payları yüzde 9.1 artıdan süreç görürken Güney Kore borsaları da yüzde 2 artıda bulunuyor.