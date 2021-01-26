ABD Lideri Joe Biden, federal hükümetin araçlarını elektrikli arabalarla değiştireceklerini söyledi. Biden bu yolla ABD’de bir milyon ek istihdam yaratacaklarını belirtti.

ARAÇLARIN MALİYETİ 4.4 MİLYAR DOLAR

ABD’de devlete ilişkin yalnızca 3 bini elektrikli toplamda 650 bine yakın araç bulunuyor. 2019 bilgilerine nazaran bu araçlar yılda bir 1.4 milyar litreden fazla akaryakıt yahut dizel yakıt tüketiyor. Araçların yıllık maliyeti 4.4 milyar doların üzerinde.

DEĞİŞİM 20 MİLYAR DOLAR

Biden, “Federal hükümet devasa bir araç filosuna sahip. Bunları ABD’de Amerikalı emekçiler tarafından üretilen pak elektrikli araçlarla değiştiraceğiz” dedi. Biden filo değişimine ait bir takvim açıklamadı. Öte yandan bütün filonun değiştirilmesinin yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı iddia ediliyor.