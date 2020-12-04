Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Ford’un Kocaeli’de yeni jenerasyon ticari araç ve batarya üretim tesisi yatırımı ile Oyak Sentetik Karbon Eserleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Hatay’da gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Bahse ait Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki stratejik yatırıma verilecek proje bazlı devlet yardımının ayrıntıları belirli oldu.

Buna nazaran, Kocaeli’de Ford tarafından gerçekleştirilecek ve başlangıç tarihi 1 Temmuz olan yeni jenerasyon ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımın öngörülen müddette gerçekleştirilememesi halinde bu müddetin yarısı kadar daha ek mühlet verebilecek.

Çeşidi “ürün çeşitlendirme-tevsi” olarak belirlenen projede, sabit yatırım fiyatının 20 milyar 501 milyon 205 bin 701 lira, ek istihdamın 3 bin ve nitelikli işçi sayısının 200 olacağı öngörülüyor.

Yatırım mühleti sonunda, yılda 210 bin yeni kuşak ticari araç ve 130 bin batarya üretilmesi planlanıyor.

Karar kapsamında kelam konusu yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami fiyat hududu olmaksızın 10 yıl sigorta primi patron payı takviyesi, 10 yıl gelir vergisi stopajı takviyesi, azami 250 milyon lira nitelikli işçi dayanağı ve yatırım yeri tahsisi üzere takviyelerden yararlanabilecek.

OYAK YATIRIMININ MÜHLETİ 3 YIL OLACAK

Hatay’da Oyak Sentetik Karbon Eserleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilecek karbon siyahı üretim tesisi yatırımı 1 Eylül’de başlarken, yatırımın müddeti bu tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlendi. Bakanlık, yatırımın öngörülen müddette gerçekleştirilememesi halinde bu müddetin yarısı kadar daha ek mühlet verebilecek.

Tipi “kompe yeni yatırım” olarak belirlenen projede, sabit yatırım fiyatının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 lira, ek istihdamın 303 ve nitelikli işçi sayısının 40 olması öngörülüyor.

Yatırım mühleti sonunda, yılda 220 bin ton karbon siyahı üretilmesi planlanıyor.

Karar kapsamında yatırım projesi için, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami fiyat sonu olmaksızın 10 yıl sigorta primi patron payı dayanağı, 10 yıl gelir vergisi stopajı takviyesi, azami 40 milyon lira nitelikli işçi dayanağı ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon lirayı aşmamak üzere güç tüketim harcamalarının yüzde 50’sini kapsayacak güç takviyesi üzere yardımlardan faydalanılabilecek.

Her iki yatırımın tamamlanmasını takiben, tamamlama vizesi için firmalar tarafından bakanlığa müracaat edilecek. Yatırım yerinde gerçekleştirilecek ekspertiz süreci sonucunda Bakanlık tarafından tamamlama vizesi yapılacak.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımların belirlenen müddet içinde gerçekleştirilememesi ve kararda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde yaptırım uygulanacak.