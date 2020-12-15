Volkswagen Group tarafından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2021’den itibaren Aksel’in binek araçlar için satın almadan sorumlu idare konseyi üyesi olarak misyonuna devam edeceği duyuruldu.

Bu kararla, Aksel, Volkswagen’ın idare şurasına seçilen birinci Türk kökenli yönetici oldu.

MURAT AKSEL KİMDİR?

1972 doğumlu Aksel, Almanya’nın Kaiserslautern Üniversitesi Sanayi Mühendisliği kısmı mezunu.

İş hayatına 1998’de Opel’in Rüsselsheim’daki merkezinde satın alma kısmında başlayan Aksel, 2001’de sorumlu yönetici olarak General Motor ve Fiat’a geçti.

2008’de General Motor’un elektrikli araçlar ve araçların güç transfer düzeneğinden sorumlu yöneticisi olarak Çin’e gitti.

Bir yıl sonra ise Alman lüks araba üreticisi BMW’ye tedarik ve satıştan sorumlu yönetici olarak transfer oldu.