TÜVTÜRK, corona virüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sıhhatini muhafazaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

TÜVTÜRK uygulaması ile vatandaşlar artık araç muayene sıra numaralarını akıllı taşınabilir aygıtları üzerinden de alabiliyor.

Uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında yahut diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebiliyor.

TÜVTÜRK bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri ortasındaki toplumsal teması azaltmayı ve süreçlerin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

TÜVTÜRK uygulaması, Android sürümlü akıllı taşınabilir aygıtlar için Google Play Store, IOS sürümlü aygıtlar için APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak fiyatsız olarak indirilip kullanılabiliyor.

Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı davet merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine fiyatsız olarak veriliyor.