Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Kasım 2020 Araba ve Hafif Ticari Araba ve Araç Pazarı Kıymetlendirme Raporu’nu açıkladı.

Buna nazaran, Türkiye araba ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı ocak-kasım periyodunda bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti.

Araba satışları, 2020 yılı 11 aylık devirde geçen yıla nazaran yüzde 67,3 artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 52,2 BÜYÜYEREK 15 BİN 784 ADET OLDU

2020 yılı kasım ayı araba ve hafif ticari araç satışları 2019 yılı kasım ayına nazaran yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 adet oldu.

2020 yılı kasım ayında araba satışları bir evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 adet olarak gerçekleşti.

Araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 1 büyüdü. Araba pazarı, 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 18,7 geriledi.

VERGİ ORANI DÜŞÜK SEGMENTLER TALEP GÖRDÜ

Araba pazarı segmentlere nazaran, pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti arabalar 333 bin 551 adetle yüzde 63 hisse, B segmenti arabalar 126 bin 951 adetle yüzde 24 hisse aldı.

Araba pazarı gövde tiplerine nazaran değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi tekrar sedan arabalar (yüzde 44,1 hisse, 233 bin 470 adet) oldu.

Sedan arabaları, yüzde 29,5 hisse ve 156 bin 269 adet satış ile SUV ve yüzde 23,3 hisse ve 123 bin 384 adet satış ile H/B arabalar takip etti.

568 ADET ELEKTRİKLİ ARABA SATILDI

Akaryakıtlı araba satışları 273 bin 570 adetle yüzde 51,7 hisse, dizel araba satışları 214 bin 72 adetle yüzde 40,4 hisse, otogazlı araba satışları 22 bin 344 adetle yüzde 4,2 hisse aldı. 568 adet elektrikli ve 18 bin 834 adet hibrit araba satışı gerçekleşti.

Araba pazarı motor hacmine nazaran değerlendirildiğinde 1600cc altındaki araba satışları yüzde 68,1 artarak yüzde 94,4 hisse, 1600-2000cc aralığındaki araba satışları yüzde 22,5 artarak yüzde 1,8 hisse, 2000cc üstü araba satışları yüzde 2,1 artarak yüzde 0,2 hisse aldı.

Emisyon düzeylerine nazaran bakıldığında 100-120 gr/km ortasındaki arabalar 219 bin 488 adetle yüzde 41,5 hisse, 120-140 gr/km ortasındaki arabalar 159 bin 365 adetle yüzde 30,1 hisse aldı.

OTOMATİK ŞANZIMANLI ARABALAR TERCİH EDİLDİ

Otomatik şanzımanlı arabalar 373 bin 462 adetle yüzde 70,5 hisse alırken, manuel şanzımanlı arabalar 155 bin 926 adetle yüzde 29,5 hisse aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine nazaran değerlendirildiğinde van gövde tipi yüzde 76,5 hisse ve 106 bin 406 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,4 hisse ve 15 bin 869 adetle 2. sırada yer aldı.