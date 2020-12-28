TOGG‘dan yapılan açıklamaya nazaran, 27 Aralık 2019’da ön gösterim araçlarının Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasıyla YeniLig’e adım atan küme, geride kalan bir yıllık müddette attığı kıymetli adımların akabinde TOGG Gemlik tesisi üstyapı inşaat şirketini de belirledi.

TOGG İdare Heyeti tarafından oluşturulan İnşaat Komitesi tarafından 16 şirket ortasından belirlenen Yapı Merkezi; teknik ve teknolojik yetkinlikleri, finansal gücü ve ticari yaklaşımının yanı sıra endüstriyel yapılar alanındaki güçlü referanslarıyla TOGG Gemlik tesisini hayata geçirecek şirket olarak belirlendi.

Taban uygunlaştırma çalışmalarının son kademeye geldiği TOGG Gemlik tesisinde Ocak 2021’den itibaren Yapı Merkezi tarafından üstyapı çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

4 BİN 300 BİREYE İSTİHDAM

Yaklaşık bir yıllık müddette tamamlanması planlanan üstyapı çalışmalarının akabinde TOGG tesisinde, üretim ve montaj çizgilerinin kurulmasıyla 2022’nin son çeyreğinde birinci seri arabanın banttan indirilmesi hedefleniyor. İşe alımların 2022’de başlayacağı tesiste, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 bireye istihdam sağlanacak

”BAŞTAN SONA ŞEFFAF BİR SÜREÇ İŞLETİLDİ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG İdare Konseyi Lideri Rifat Hisarcıklıoğlu, üstyapı inşaat şirketinin belirlenmesiyle çok kıymetli bir evreyi daha tamamladıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, her tedarikçiye eşit yaklaşma siyasetlerine uygun olarak en üst seviyede şeffaflık sağladıkları ve elektronik ortamda açık ihale prosedürüyle gerçekleştirdikleri ihaleyi birbirinden değerli 16 firma ortasından Yapı Merkezi’nin kazandığını aktardı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise ocaktan itibaren başlayacak üstyapı inşaat çalışmalarıyla “Yeniliğe Yolculuk”ta değerli bir evreye geçileceğini, en başında planladıkları üzere maksatlarına uygun halde ilerlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Gemlik tesisinin TOGG ekosisteminin en değerli ögelerinden olacağını vurgulayan Karakaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu nedenle inşaatı gerçekleştirecek olan firmanın seçimini de tüm tedarikçilerimizde olduğu üzere objektif muvaffakiyet kriterlerine nazaran gerçekleştirdik. Yapı Merkezi’nin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki referansları epeyce başarılı projeler. Birden fazla küresel markanın endüstriyel tesisinin inşaatlarında da imzaları bulunuyor. Seçimimizde bu alandaki yetkinlikleri ve halihazırda dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdikleri başarılı projeleriyle beklentilerimizi karşılayacak şirket olarak öne çıktı.”

”GURUR DUYUYORUZ”

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ İdare Heyeti Lideri Başar Arıoğlu da Türkiye’nin arabasının üretileceği tesisin üretimi vazifesini almaktan gurur duyduklarını bildirdi.

Bunun kendileri için çok büyük bir sorumluluk olduğunu aktaran Arıoğlu, “Bir arabanın üretim sürecinde yüzlerce adım var. Bunlardan birincisi, üretim tesisinin yapılarını inşa etmek. Yapacağımız binalar; araba üretim sürecini korumak için etrafını saracak ve üretim süreçlerinin hava kurallarından etkilenmemesini, sarsıntı ve fırtına dahil tabiat olaylarında dahi aksamadan üretimin gerçekleşmesini sağlayacak.” tabirlerini kullandı.

Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Özge Arıoğlu, inşaatın vaktinde yetişmesi için proses ve tasarım takımlarıyla çok uyumlu ve vakit amacını gözden kaçırmayacak ağır çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Yapı Merkezi Holding CEO’su Aslan Uzun da Türkiye’nin arabasına, bu vizyonu gerçekleştirmeye adanmış TOGG grubuna ve ülke insanına yakışan bir fabrika inşa edeceklerini belirterek, “Dünyanın gözünün üstünde olduğu bu projede vakte karşı yarıştığımızın şuurundayız. Bize olan itimada layık olacak, özverili bir grup çalışmasıyla üzerimize düşen bu kıymetli vazifesi başaracağız, kelamımız var.” tabirlerini kullandı.

TOGG GEMLİK TESİSİ

Verilen bilgiye nazaran, objelerin interneti, data toplama ve tahlili ile verimlilik artıran, gerçek vakitli datalarla bedel üreten akıllı bir üretim ağına sahip olacak tesis, üretim çizgilerinde çıkabilecek yanlışları gelişmiş kamera ve sensörlerle öngörecek ve/veya engelleyecek. İş birlikçi robot uygulamaları ve giyilebilir teknolojilerle ergonomiyi artıracak.

Avrupa’nın en pak tesisi olacak fabrikanın, “uçucu organik bileşen” salımı Türkiye’deki yasal sonun 9’da biri, Avrupa’daki yasal sonun ise 7’de biri halinde gerçekleşecek.

Üretimle birlikte tarz tasarımı, Ar-Ge, prototip ve test ünitesi, strateji ve idare merkezi bir ortada olacak tesis, müşterilerin yalnızca araçlarını teslim almak üzere değil, tıpkı vakitte TOGG teknolojisini yakından görmek ve ailece keyifli vakit geçirmek üzere gelebilecekleri bir tecrübe merkezi olma özelliği taşıyacak.

Toplamda 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve tam kapasiteye ulaştığında 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, 2022’nin son çeyreğinde birinci seri araba banttan inecek.

Çalışanlarının en az yüzde 30’u bayanlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025’te yüzde 68’e kadar ulaşacak. 2030’a kadar 1 milyon adet TOGG sınırdan indirilecek.

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