2005 yılından bu yana İstanbullulara inançlı otopark hizmeti sağlayan ISPARK ile Mastercard ortasında yapılan işbirliği, otoparklarda nakit yahut kartla ödeme yapma meselesini ortadan kaldırıyor.

Araçlarını ISPARK’a park eden şoförler araç plakasını ve kart bilgilerini İSPARK Taşınabilir uygulamasına yükleyerek ödemelerini cep telefonları üzerinden tek bir tıkla gerçekleştirebilecek. Böylelikle artık otomobilden çıkma, sıra ve görevliyi bekleme ve bozuk para arama üzere sıkıntılar da tarihe karışacak.

“Güvenle Park Güler Yüzle Hizmet“ sloganıyla şoförlere kaliteli, inançlı, çağdaş otopark hizmeti sunabilmek için kurulan İSPARK, Mastercard ile geliştirdiği tahlil ile ödeme süreçlerini kredi kartından ve nakit paradan kurtarıp mobile taşıdı. Yeni işbirliği sayesinde kullanıcılar artık çıkış yaparken cep telefonlarını kullanarak ödeme yapabilecek ve görevliyi beklemeden otoparktan ayrılabilecek.

Sistem plaka tanıma sistemi ile birlikte çok yakın bir vakitte bariyerli otoparklarda da devreye girecek. Bu durumda ödeme yeniden birebir biçimde cep telefonundan yapılacak, araç bariyerin önüne geldiğinde de bariyer otomatik olarak açılacak.

Pekala sistem nasıl işleyecek ve araç sahiplerinin bu kolaylıktan yararlanması için ne yapması gerekiyor?

Öncelikle bu teknolojinin işlemesi için gerekli süratli ve inançlı dijital ödeme platformu Masterpass altyapısının İSPARK Taşınabilir Uygulaması’na entegre edilmiş durumda olduğunu hatırlatalım. Hasebiyle kullanıcılar İSPARK Taşınabilir Uygulaması’nı telefonlarına indirerek yeni bir dünyanın kapısını açmak için birinci adımı atmış olacak.

Kullanıcılar uygulamayı indirdikten sonra tek seferlik Masterpass kayıt sürecini gerçekleştirip akabinde cep telefonu ile kimlik doğrulaması yapıyor ve İSPARK uygulamasına kredi kartını kaydediyor. Böylelikle araç sahipleri ödeme için her seferinde kart bilgisi girmek zorunda kalmıyor.

Plakalarını da uygulamaya kaydeden şoförler, ödemeyi ise otoparktan ayrılırken uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini seçerek online olarak tamamlıyor.

Şoförler sokak üstü otoparklarda ödemenin akabinde çabucak ayrılabiliyor. Uygulamanın çok yakın bir vakitte başlayacağı bariyerli otoparklarda ise bariyerin plakayı tanıyıp otomatik olarak açılmasının akabinde otoparktan ayrılabilecekler.

Hasebiyle artık İSPARK otoparklarında ödeme yapmak için otomobilden çıkmaya, bozuk para aramaya yahut görevliyi beklemeye gerek kalmıyor.

Masterpass altyapısına sahip İSPARK Taşınabilir Uygulaması, birebir hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkan veriyor. Böylelikle aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabilecek. Bu sayede şirketler de çalışanlarına verdiği 3’e kadar aracın otopark müddetlerini ve maliyetlerini denetim edebilecek.

Öte yandan İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da ödemelerini uygulama üzerinden tek tıkla, süratli ve kolay bir halde yapabiliyor.

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