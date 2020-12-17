Mastercard Türkiye ve İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraklerinden İSPARK ortasında yapılan iş birliği ile hayata geçirilen yeni bir uygulama sayesinde, görevliyi beklemeden ya da nakit aramadan otopark ödemesi yapmak artık mümkün.

Şoförlere kaliteli, inançlı ve çağdaş otopark hizmeti sunan bu yeniliğin ayrıntılarını gelin yakından inceleyelim…

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Plakalarını uygulamaya kaydeden şoförler ise otoparktan ayrılırken cep telefonlarındaki uygulama üzerinden Masterpass’e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemeyi tamamlayabiliyorlar. İSPARK otoparklarını aylık abonelik sistemi ile kullananlar da birebir formda ödemelerini bu uygulama üzerinden tek tıkla, süratli ve kolay bir formda yapabiliyor.

NE ÜZERE KOLAYLIKLAR SAĞLIYOR?

İSPARK uygulamasında taşınabilir ödemeyi kullanmak isteyenler, tek seferlik Masterpass kayıt sürecinin akabinde cep telefonu ile kimlik doğrulaması yaparak kayıtlı kartını 3 bini aşkın işyerinde süratli ve inançlı ödeme için kullanabiliyorlar. Tüketicinin tercihine nazaran uygulama üzerinden yapılan dijital ödemeler, otomatik ödeme talimatıyla zahmetsizce gerçekleşiyor.

Otopark fiyatını ödemek için misyonlu birini beklemek yahut nakit aramak gerekmiyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Aileler: Tıpkı hesaba 3 plakaya kadar kayıt yapma imkanı veren uygulama sayesinde, aileler otopark ödemelerini tek bir kart üzerinden otomatik olarak yapabiliyorlar.

Şirketler: Çalışanlarına verdiği 3’e kadar aracın otopark müddetlerini ve maliyetlerini denetim edebilir, ödemelerini Masterpass altyapısı ile süratli, inançlı ve otomatik bir halde takip edebiliyor.

BU BİR İLANDIR