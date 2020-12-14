Milyonlarca eseri inançlı ve süratli bir formda tek tıkla tüketicileri ile buluşturan n11.com, garaj11 markası ile ikinci el araba pazarına da yeni bir soluk getiriyor. “Güvenle Al, İtimatla Sat” sloganı ile garaj11, üyelerine sunacağı hizmetler ve sağlayacağı avantajlarla araba alım satımında yeni bir periyot başlatacak.

ARAÇ ALIM SATIMINA DAİR TÜM GEREKSİNİMLER TEK BİR PLATFORMDA

Türkiye’nin pazaryeri konseptli birinci ikinci el araba platformu olan garaj11 ile birinci kez araba sahibi olmak isteyen, aracını değiştirmek isteyen ya da var olan aracını çabucak satmak isteyen otomotiv tutkunları, bilgisayarları başında dakikalar içerisinde zahmetsizce araba alım satım süreçlerini gerçekleştirebilecek. Otomotiv bölüm dinamiklerini e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve inançlı alışveriş tecrübesi ile birleştiren garaj11 ile tüketiciler, yalnızca yeni bir araba sahibi olmayacak; birebir vakitte uçtan uca hizmetlere de tek bir tıkla kavuşacak.

ARADIĞIN ARAÇ TÜVSÜD D-EXPERT TEMİNATIYLA SENİ BEKLİYOR

Uzman gruplar tarafından ihtimamla araştırılarak listelenen arabalar garaj11 ile ayrıcalıklı yan hizmetler eşliğinde otomotiv tutkunlarıyla buluşacak. garaj11 kullanıcıları, hayalini kurdukları arabası akıllı filtreleme özelliği ile saniyeler içerisinde görüntüleyip, daha evvel hiç olmadığı kadar ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

TÜVSÜD D-Expert garantisiyle uzman teknisyenler tarafından tarafsız ve bağımsız olarak yapılan araç denetimleri ve testlerin akabinde listelenen arabası satın almak isteyen tüketiciler, beğendikleri aracın ayrıntılı ekspertiz raporunu, tramer kayıt bilgisini tek tıkla görüntüleyebilecek. garaj11 ile bölüm masrafı da tarihe karışacak.

Arabanın devir-teslim süreçleri, aracı alan kişi ismine garaj11 tarafından gerçekleştirilirken, kullanıcılar yeni arabasına hiçbir ek komite ya da masraf ödemeden anahtar teslim fiyatıyla kavuşacak.

BANKA KREDİSİ, LOJİSTİK HİZMETİ VE SİGORTA TEK PLATFORMDA

Sırf muhakkak bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listeleneceği garaj11, “Ödeme Müdafaa Sistemi” uygulaması ile de mümkün meselelerin önüne geçecek. Aracın ödeme meblağı, noterde satış bölüm süreci yapılana dek n11.com tarafından garanti altına alınacak.

Araç tesliminde de yeni bir devrin kapılarını aralayan garaj11, teslimat sürecini randevu sistemiyle belirtilen vilayetteki TÜVSÜD D-Expert noktasında gerçekleştirecek. Satın aldığı aracı anahtar teslim kapısına getirtmek isteyen tüm kullanıcılar, Türkiye’nin neresinde olursa olsun uygun bir fiyat karşılığında bu hizmetten yararlanabilecek.

garaj11 üyeleri, mutabakatlı bankalar aracılığıyla saniyeler içerisinde online kredi başvurusu da yapabilecek. Ayrıyeten kullanıcılar, Sigortaladim.com iş birliğinde 21 farklı sigorta şirketinden özel fırsatlarla kasko ve sigorta hizmeti alabilecek.

Üyeler, inançla arabasını satın aldıktan sonra n11.com’da geçerli 500 TL indirim kuponu da kazanacak. Bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak kupon, Otomotiv & Motosiklet kategorisinde kullanılabilecek.

Araba tutkunları garaj11 uzmanları tarafından ihtimamla seçilen araçları web üzerinden www.n11.com/garaj11 adresinden takip edip, hayallerindeki arabaya dakikalar içerisinde sahip olabilecek.