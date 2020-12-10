Mercedes-Benz, yeni oluşturduğu Mercedes-Benz Certified markası ile ikinci el hafif ticari araç piyasasına yeni bir soluk getiriyor. İçerisinde her marka ve modelden ticari aracın yer aldığı ve tüm denetimleri yapılmış Mercedes-Benz Certified filosundaki araçlar çok kolay bir halde yeni sahipleri ile buluşuyor.

TÜM DENETİMLER YAPILIYOR

Mercedes-Benz Certified filosunda yer alan ikinci el araçların denetimleri öncelikle deneyimli Mercedes-Benz grupları tarafından yapılıyor. Aracın motor ve mekaniği ile birlikte tüm dijital denetimler de gerçek ekipmanlar kullanılarak ve titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan ayrıntılı denetimlerin sonrası aracın geçmişi de belirlenerek bir expertiz raporu ile müşteriye sunuluyor. Böylelikle alıcıların satın aldıkları araç ile ilgili tüm bilgilere erişmesi ve istenmeyen bir durumla karşılaşmaması sağlanıyor. Mercedes-Benz tüm süreçlerde yüzde 100 tüketici memnuniyetini temel alıyor.

TAKAS AVANTAJI

Mercedes-Benz sertifikalı araçlar kullancılara çok sayıda araç seçeneği sunmasının yanında özel takas avantajı da sağlıyor. Aracını ikinci el bir hafif ticari araç ile değiştirmek isteyenlerin, rastgele bir Mercedes-Benz yetkili bayisine kendi aracıyla birlikte giderek ikinci el araç almak istediğini söylemesi kâfi oluyor.

Satış danışmanı tarafından belirlenecek fiyatta mutabık kalınması durumunda kullanıcının aracı fiyatsız olarak ayrıntılı bir halde ekspertize alınıyor, birinci etapta verilen bilgiler ile ayrıntı ekspertiz sonuçlarının tıpkı olması durumunda araç için kararlaştırılan bedel üzerinden takas gerçekleşiyor.

ALIM-SATIM SÜRECİNDE SAĞLAM HİZMET

Mercedes-Benz Certified, tıpkı vakitte ayrıntılı ekspertiz ile sağlam alım satım hizmetleri de sunuyor. Alım ve satım sürecinde araç muayenesi, noter ve trafik süreçlerinin tamamı uzman Mercedes-Benz Certified işçisi tarafından yürütülüyor. Kullanıcıların gereksinimine en uygun finansman ve sigorta hizmeti de Mercedes-Benz Certified tarafından sağlanıyor. Alım ve satım evrelerinde süratli ve inançlı bir hizmet süreci tecrübesi sunulurken, tüm teknik denetimler ve ayrıntılı paklık Mercedes-Benz Certified standartlarına nazaran yapılıyor.

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