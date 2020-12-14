Türkiye’de topluma kıymet katan ve yenilikçi tahliller geliştiren toplumsal sorumluluk uygulamalarını farklı kesimlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Toplumsal Sorumluluk Zirvesi’nin 12’incisi, “Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Devirlerinde Liderlik” temasıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Covid-19’un yarattığı belirsizlik sürecinde, kurumların bu duruma nasıl ahenk sağladıklarının, gelecek perspektifi, kişisel ve kurumsal olarak yapılması gerekenler üzere mevzuların ele alındığı KSS Zirvesi’nde, 5 ana kategoride ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi için bedellendirilen KSS projeleri ortasından mükafata layık görülenler de belirlendi.

“Sürdürülebilir Kalkınma Emelleri Ödülleri”nde Doğuş Otomotiv; ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim Kategorisi’nde Kurumsal Marka ile ‘Sağlıklı Bireyler Kategorisi’nde de Trafik Hayattır! ile ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Tepede Doğuş Otomotiv iki kategoride Altın Ödül kazandı. Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik şuurunu ülke genelindeki yetkili satıcı ve tedarikçilerine de yaygınlaştırmak için kurduğu iş modeliyle ‘Sorumlu Tüketim ve Üretim’ kategorisinde ve toplumun tüm kesitlerinde trafik güvenliği şuurunu arttırmak için başlattığı Trafik Hayattır! kurumsal sorumluluk platformu ile ‘Sağlıklı Bireyler’ kategorisinde ‘Altın Ödül’ün sahibi oldu.

PAYDAŞLARINA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞUURU AŞILIYOR

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla KSS Zirvesi’nde altın mükafatın sahibi olan Doğuş Otomotiv, 2009 yılından bu yana sürdürülebilirliği iş yapış hali haline getirmek için çalışıyor. Yetkili Satıcı ağı iştirakleri ve tedarikçilerinde sürdürülebilirlik farkındalığı yaratarak, onların süreçlerine de takviye oluyor.

Elde ettiği sürdürülebilirlik şuuru ve deneyimini de paydaşları ile paylaşılıyor. Yetkili satıcıları ve servislerini de sürdürülebilirlik raporuna dahil ediyor. İlgili paydaşlar KS yaklaşımı ile ilgili tüm eğitimlere katılıyor, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı ile ilgili çalışmalar yapıyor ve aşikâr sorumluluklar alıyor. Doğuş Otomotiv’in hedefi, sürdürülebilirlik şuuru tüm paydaşlarına ulaştırabilmek.

16 YILDIR “TRAFİK HAYATTIR!” DİYOR

Sağlıklı Bireyler kategorisinde altın mükafatın sahibi olan Doğuş Otomotiv’in, Trafik Hayattır! Platformu, 2004 yılından bu yana toplumun tüm kesitlerinde trafik güvenliği şuurunu artırmak, olumlu bir kültür dönüşümü yaratmak gayesiyle çalışmalarını yürütüyor. Platform pandemi sürecinde dijital mecraları kullanarak topluma yarar sağlamaya devam etti.

Eğitimin online platformlara taşınmasıyla birlikte, öğrencilerin EBA TV üzerinden aldıkları ders saatleri artığından Trafik Hayattır olarak, geleceğimiz olan çocuklarımızın trafik şuurunu artırmak için EBA TV’de yer alarak olumlu kültür şuuruna takviye oldu.

EBA TV’de inançlı sürüş eğitmeni Ahmet Özgün ile hazırlanan eğitici görüntüler ile ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşarak trafik güvenliği eğitimleri vermeye başladı. Öğrencilere trafik nedir, kaldırımda inançlı yürüyüş, karşıdan karşıya inançlı geçiş, emniyet kemerinin ehemmiyeti ve daha birçok mevzuyu anlattığı eğitimleri EBA TV Eğitim Kütüphanesi’ne kalıcı olarak ekledi. Bu sayede Günde 1 milyon öğrenciye ulaşım sağlandı.