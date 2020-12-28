Pandemi sürecinin başladığı birinci aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el otomobil piyasası uzun müddettir sakinliğini koruyor.

Evvelden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı arabalara bu devirde ilgi artarken, galericiler fiyatların düşmeye başladığını söyledi.

Pandemi sürecinin başladığı birinci aylarda yoğunluğun yaşandığı ikinci el otomobil piyasası uzun müddettir sakinliğini koruyor.

2. el araba satışlarında pandemi devrinde yüzde 83 azalma gözlemlenirken, oto galericiler evvelden yüzüne bakılmayan ağır hasarlı otomobillerin bu periyotta ilgi gördüğünü söyledi.

Kocaeli’nde oto galericilik yapan Mesut Şengül, kimi araçların fiyatının iki kat arttığını söz ederek, “Martta pandemi açıklandığında fiyatlar olağandı. Gümrük kapıları kapanınca, ÖTV eklenip sıfır araç fiyatları artınca ikinci ele de yansıdı. Abartılı sayılar oldu. Çabucak çabucak iki katının üzerine çıkan araçlar var. Geçen yıl 100 bin liraya satılan araç, bu sene 200 bin lira oldu. Aracın durumuna, pahalılığına nazaran biz 5 ile 10 bin ortasında geri çektik” dedi.

“AĞIR HASARLI ARAÇLAR SATILMIYORDU, ARTIK BEŞERLER ONLARI ALIYOR”

Evvelden ağır hasarlı araçların satılmadığını, artık fiyatlarından ötürü vatandaşların onlara yöneldiğini söyleyen Şengül, “Eskiden ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar satılmıyordu. Artık yüzde 50 düşük diye beşerler onları alıyor” diye konuştu.

“FİYATLAR YENİ YENİ ASLINA DÖNMEYE BAŞLADI”

Kocaeli’nde 32 yıldır oto galericilik yapan Tamer Ertuğ da fiyatların yavaş yavaş aslına dönmeye başladığını belirterek, “Bunlar şişme fiyatlar. İleriki vakitlerde yavaş yavaş düşmeye başladı. Her sabah toplumsal ağdaki firmalara baktığımız vakit, fiyatların düştüğünü görüyoruz. Esnaf adet olarak küçüldü.

Geçen sene bu vakitlerde 30 arabası olan meslektaşımız 15 otomobile düştü. Şuanda fiyatlar yeni yeni aslına dönmeye başladı. Bir de bu fiyatların düşmesinin sebebi de artık herkes galericilik yapamıyor” formunda konuştu.