Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kardan mili, çok ısınabilen pencere kilidi ve yazılım yanlışlarının giderilmesi için ABD’deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağrılacağı duyuruldu.

Yazılım yanılgısı kapsamında 2018-2020 ortası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın çağrılacağı belirtilen açıklamada, kardan mili yanlışı nedeniyle geri çağırma sürecinin 2012’den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 ortası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 ortasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı tabir edildi.

Ayrıyeten, 2002’den 2006’ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelleri ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı.

Araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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