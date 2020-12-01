Fransa Araba Üreticileri Komitesi’nden (CCFA) yapılan açıklamada, kasımda trafiğe kaydedilen yeni araç sayısının bir evvelki aya kıyasla yüzde 27,03 azaldığı, bunun arka arda 4. düşüş olduğu belirtildi.

Yılın 11 ayında piyasada ortalama yüzde 26,9 düşüş yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu düşüşün en son 1975’te olduğu bildirildi.

CCFA Sözcüsü François Roudier, mevzuya ait değerlendirmesinde, 2020’de Fransız araba piyasasında halihazırda yüzde 25 ila 30 ortasında düşüş yaşandığını iddia ettiklerini belirterek, “Aralık ayı için bilhassa kayak merkezlerinin kapalı kalması durumunda insanların buralara giderken kiraladığı araçlara ait belirsizlikler var. Lakin bu yıl yüzde 30’dan daha fazla bir düşüş formundaki felaket senaryosu artık geçerli değil” sözlerini kullandı.