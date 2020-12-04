Ford Otosan’dan yapılan açıklamada, şirket olarak Türkiye’nin geleceğine olan inançla yatırımlara devam edildiği belirtilerek, “Bu doğrultuda, 2026 yılına kadar yapmayı planladığımız 20,5 milyar TL fiyatındaki yatırımı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasından memnunluk duyuyoruz” denildi.

Ford Otosan açıklamasında, şirketin gelecek 6 yıl boyunca hayata geçireceği ve tesiri 10 yılı aşacak ileri görüşlü yatırımın hem şirketi hem de Türkiye otomotiv endüstrisini geleceğe taşıyacağı ve küresel arenada rekabet güçlerini artıracağı tabir edildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

“20,5 milyar TL fiyatındaki bu yatırım ile elektrikli ve irtibatlı yeni kuşak ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar hissesi başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için konseyi kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz.

YATIRIM, 3 BİN EK İSTİHDAM GETİRECEK

Bu kapsamda, Kocaeli fabrikalarımızdaki araç üretim kapasitemizi 650 bine çıkarmayı ve batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı amaçlıyoruz. Tıpkı vakitte 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedefliyoruz.

Yatırımlarımıza ait ayrıntıları önümüzdeki devirde paylaşmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte büyük Ford Otosan ailesi olarak heyecan duyduğumuz bu yatırım periyodunun, memleketimiz için güzel olmasını temenni ediyoruz.”