Ford Otosan tarafından, Haydar Yenigün ve Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston’ın iştirakiyle Şirketin elektrifikasyon stratejisi kapsamında ileriki periyoda dair yeni planlamalarına ait online basın toplantısı düzenlendi.

Haydar Yenigün, toplantıda yaptığı konuşmada, Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir basamağa geçtiklerini ve elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde büyük ehemmiyet arz eden ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı 2022 itibariyle Kocaeli’de hayata geçireceklerini bildirdi.

“BATARYA MONTAJ FABRİKAMIZI KURMAK İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir evreye geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, bugüne kadar ülkemiz ismine ticari araç üretiminde değerli sorumluluklar üstlendik, mühendislik bilgi birikimimiz ile Ford dünyasında çok kıymetli bir pozisyona ulaştık. Otomotiv endüstrinin dönüşümüne öncülük etmek üzere elektrikli araç yatırımlarımıza Türkiye’nin birinci ve tek şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford’un birinci tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit’in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir muvaffakiyete imza attık. Artık de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylelikle, Kocaeli Fabrikalarımızın Türkiye’de birinci ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda kıymetli bir adım attık. Batarya adımımız ile yazılım mühendisliği yeteneklerimize bir yenisini ekliyoruz. Bu kıymetli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz. Hasebiyle bu yatırım yalnızca Ford Otosan için değil, ülkemiz için bir kazanımdır. Bataryası dahil elektrikli araç üretiminin, geniş bir ekosistemde ülke iktisadına ve yerli tedarikçiler dahil endüstrimizin dünyada rekabet edebilmesine çok olumlu katkılarda bulunacağına inanıyorum” dedi.

Yenigün, kelamlarını şöyle sürdürdü; “Gururla söyleyebiliriz ki, şartlar ne olursa olsun durmaksızın Türkiye’ye yaptığımız yatırımlarla paha katarken, otomotiv sanayisinde daima ‘ilk’lere imza atmayı başardık. 60 yıllık seyahatimizde; toplamda 6 milyona yakın araç ürettik, tüm dünyaya ihraç ettik. Ar-Ge gücümüzle Türkiye’nin birinci yerli üretim motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna varan birçok muvaffakiyete imza attık. Ticari araçta Avrupa’nın en büyük üretim üssü haline geldik. Binlerce aileye istihdam sağladık, sağlamaya devam ediyoruz Türkiye’de en çok yatırım yapan şirketlerden biriyiz, yalnızca son 10 yılda 2,5 milyar euro yatırım yaptık. Yalnızca biz değil, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi, yan sanayi ve tedarikçilerimiz de bizimle birlikte büyüdü, küreselleşti. Yerli üretim Transitlerimiz bugüne kadar dünya çapında milyonlarca müşteriye ulaştı, 2022’de de tam elektrikli ve yerli e-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. Elektrikli araç yatırımlarımızla, bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da değerli başarılara koşacağımıza eminim.”

“BUGÜN İTİBARİYLE 15-16 BİN CİVARINDA BİR KAPASİTE KURUYORUZ”

Haydar Yenigün, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Türkiye’de de elektrikli araçlar konusunda yavaş yavaş teşvik sistemi başladığını tabir eden Yenigün, elektrikli üretilecek arabalar için uygulanan ÖTV teşvikinin kâfi olmadığına ve bunun ticari araç müşterilerini kapsamadığına dikkati çekti.

Yenigün, ‘Bu teşviklerin ticari araç müşterilerini de kapsayacak biçimde genişletilmesi lazım. OSD’nin de bu bahiste çok geniş bir çalışma yaptığını söylemeliyim. Gerek öbür sivil toplum kuruluşlarıyla, gerek üniversitelerle gerek Ankara’daki kural koyucularla yaptığı da bir çalışma var.’ dedi.

Kocaeli’deki E-Transit üretim kapasitesine değinen Yenigün, ‘Bugün itibariyle 15-16 bin civarında bir kapasite kuruyoruz fakat bu önümüzdeki periyotta elektrikli araca gelen taleple birlikte artık yüzde 100’e hakikat gidecek. Yani Ford Otosan 400 bin tane araç üretiyorsa 400 bin tane de batarya üretmesi gerekiyor ki önümüzdeki periyottaki üretim sistemini destekleyebilsin.’ tabirlerini kullandı.

BATARYALAR 350 KM MENZİL SUNACAK

Türkiye’de üretilecek birinci tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar menzil sunacak.

8’i montaj çizgisinde, 22’si ise kasa imalat çizgisinde olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon düzeyi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Teknolojik tesiste kolaboratif robotlar ile kameralı denetimler yapılacak.

Bataryalar tekrar Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi üzere güvenlik testlerinden geçirilecek. Bu test esnasında batarya paketinin; şarj seviyesi, paket ve hücre sıcaklık denetimi ile yazılım denetimi yapılacak. Kullanılacak yeni soğuk metal transfer kaynak teknolojisi ile batarya kasalarının hava ve su sızdırmazlığı yüzde 100 denetim altına alınacak. ‘Light Guide System’ ismi verilen projeksiyon ve 3D sensörlerle batarya paketinin tüm montaj adımları takip edilebilecek. Takviye sistemine ek olarak kolaboratif robotlar üzerine yerleştirilmiş imaj işleyen kameralar ile muhtemel üretim kusurlarının önüne geçilecek.