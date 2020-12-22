AB Komitesi’nden yapılan açıklamada, otomotiv kesiminde faaliyet gösteren ABD ve İtalyan iştirakindeki FCA ile Fransız PSA’nın birleşme teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.

2 firmanın Avrupa’da büyük ölçekli üretim yaptıkları anımsatılan açıklamada, birleşme ile dünyanın 4’üncü büyük araba kümesi “Stellantis”in kurulacağı aktarıldı.

FİRMALAR TAAHHÜTTE BULUNDU

Açıklamada, bilhassa hafif ticari araçlarda bu kümelerin Avrupa piyasalarında önder pozisyonlarda olduğu hatırlatılarak, birleşmeye onay için firmaların Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme, araç bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Kelam konusu taahhütlerin yerine getirilmesi ile Avrupa piyasalarında rekabetin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın rekabete olumsuz tesirinin olmayacağı istikametinde karar alındığı belirtildi.

FCA ve PSA kümeleri, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 iştirakte birleşmek için anlaşmıştı.

REKABETE AB KURULU KONTROLÜ

Avrupa’da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri yahut satın almalarını denetlemek AB Kurulu’nun yetkileri ortasında bulunuyor. AB Komitesi, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete ters bir durum olup olmadığını pahalandırıyor. Rekabete ziyan verecek durumların tespit edilmesi halinde Komite, birleşmeleri engelleyebiliyor.