Motorsporlarını bir marka stratejisi olarak görerek uzun yıllar bir çok memleketler arası üst seviye aktiflikte ‘Vorsprung durch Technik‘ sloganıyla yer alan ve çok sayıda muvaffakiyet kazanan Audi, motorsporlarına başladığı yere; ralli parkurlarına dönmeye hazırlanıyor.

1981 yılından itibaren Audi quattro ile ralli dünyasında ihtilal yaratan marka, günümüzde daima dört tekerlekten çekiş sistemini seri üretim modellerine ve hatta e-tron modellerine de adapte ederek, motorsporlarından elde ettiği teknik bilgiyi, üretime yansıtmayı da başardı.

Audi artık tıpkı metodu, dünyanın en şiddetli yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tertipte alternatif bir sürüş konseptini kullanacak olan Audi, güçlü şartlarda elektrikli aktarma organlarının gücünü sınayacak. Böylelikle hem bu aksamların, hem de batarya performansının daha artırılmasına katkı sağlayacak bir tecrübe kazanacak ve bu bilgiyi elektrikli modellerinin üretim evrelerine dahil edecek.

PİSTLERDEN ÇÖLLERE

Şu ana kadar, Dakar Rallisi’nde alternatif bir sürüş konsepti kullanacağını açıklayan birinci marka olan Audi, bilindiği üzere 2012 yılında, Le Mans 24 Hours yarışlarında kullandığı hibrit Audi R18 e-tron quattro ile art geriye üç sefer dünyanın en değerli dayanıklılık yarışında geçilmedi.

2014’ten bu yana da büsbütün elektrikli araçların uğraş ettiği Formula E tertibine dahil oldu. Birinci olarak, uzun yıllardır işbirliğinde olduğu ortağı ABT Sportsline’ın grubunu destekleyici bir rol üstlenen Audi, 2017’den itibaren fabrika grubu olarak gayret etti.

Audi Sport ABT Schaeffler grubu olarak Formula E’de geride bıraktığı 6 yılda, 12’si birincilik olmak üzere. 43 kere podyum gören marka, bu tertibin tarihindeki en başarılı kadro olma özelliğine de sahip. Audi, 2017 yılında pilotlar, 2018 yılında da 2018’de markalar klasmanında şampiyonluk kazanmıştı.

2025 MAKSADINA HAKİKAT

Elektromobiliteyi geleceğin bir hayalinden, günümüzün gerçeği haline dönüştürmek ismine çalışmalar gerçekleştiren Audi, hala birçok pazarda en çok satılan modeller ortasında yer alan E-tron modeliyle de bunu kanıtlıyor. Önümüzdeki günlerde RS e-tron GT ile sportif muvaffakiyetlerini devam ettirmeyi planlayan marka, 2025 üzere yakın bir gelecekte, satışlarının yaklaşık yüzde 40’ının büsbütün elektrikli yahut plug-in hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. Audi, Dakar Rallisi’ne katılarak, en güçlü şartlarda edinilecek teknik tecrübeyi üretime aktarmak emeliyle, elektrikli motor sporlarında bir sonraki adımını atıyor