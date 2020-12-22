iPhone, iPad ve bilgisayar eserleriyle tüm dünyada milyonlarca beşere ulaşan Apple gözünü yollara dikmiş durumda.

Dünyanın kıymetli şirketleri ortasında olan Apple’ın bir müddettir elektrikli araba piyasasına girmek istediği biliniyordu.

Son olarak Reuters imzalı habere nazaran projenin tarihi de aşikâr oldu. ABD merkezli şirketin üreteceği birinci elektrikli arabain 2024 yılında seri üretime geçeceği argüman edildi.

Öte yandan pandemi nedeniyle planlarda aksama yaşanabileceği belirtildi.

BATARYALARI DA KENDİ ÜRETECEK

Hususa yakın kaynakların yaptığı açıklamaya nazaran Project Titan olarak aklandırılan projede Apple’ın kullanacağı bataryalar da kendi üretimi olacak.

Birinci olarak 2014 yılında ortaya çıkan projede yıllarca bir gelişme yaşanmamıştı. Apple 2018 yılında eski Tesla’da çalışan eski Apple yöneticisini Doug Field’ı transfer etmişti. Field aylar içerisinde eski projede yer alan 190 kişiyi kovmuştu.

APPLE’IN STRATEJİSİ

Şirketin projesinin temelinde bataryada radikal değişiklikler yatıyor. Şirketin böylelikle elektrikli arabaların en büyük masraf kalemi olan bataryaları daha ucuza mal edeceği belirtildi. Şirket ayrıyeten bataryalarda yapacağı değişimle elektrikli arabaların en büyük sorunu olan menzil sıkıntısını da aşmayı amaçlıyor.

APPLE BURADA DA BAŞARILI OLABİLECEK Mİ?

Otomotiv kesimi başlangıç maliyetlerinin hayli yüksek olduğu bir alan. Tesla’nın karlı bir şirkete dönüşmesi 15 yıldan uzun sürdü. Project Titan’da daha evvel çalışan bir kişi, “Dünyada bunu yapabilecek kaynaklara sahip bir şirket varsa o da muhtemelen Apple’dır. Ancak birebir vakitte kelam konusu olan bir cep telefonu değil” dedi.

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