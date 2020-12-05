Volkswagen Caddy’nin beşinci jenerasyonu, büsbütün yenilenen özellikleriyle artık binek araç beklentilerine de karşılık veriyor. MQB platformunda üretilen birinci Caddy olması nedeniyle büsbütün tekrar tasarlanan model, iç yer ve yükleme alanlarındaki kıymetli artış, yeni teknolojileri, konfor ve güvenlik özellikleriyle sınıfının en savlı modeli olmaya devam ediyor.

Tüm bu yeniliklerle, Yeni Caddy Şubat ayında Türk tüketicilerle buluşacak.

HİÇ OLMADIĞI KADAR DİJİTAL

Yeni Caddy, bugüne kadarki en dijital Caddy. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ön konsol, genişletilmiş iç yerin tesiriyle konfor düzeyini en yüksek noktaya taşıyor. Gösterge paneli ve denetim elemanları büsbütün yine tasarlanan Yeni Caddy’de, donanım düzeyine bağlı olarak 6,5 inçten, 8,25 inç ekrana kadar değişen multimedya sistemleri standart olarak sunuluyor.

YENİ VE ÇAĞDAŞ DİZAYN

Yeni Caddy, teknolojik alanda gerçekleştirilen birçok yeniliğin yanı sıra yeni art süspansiyon, panoramik cam tavan, ergoComfort koltukları ve birinci kere sunulan anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi üzere özellikleriyle binek araç düzeyinde işlevsellik ve konfor sunuyor.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA ÇEVRECİ

Yeni Caddy Türkiye’de 2.0 litrelik dizel bir TDI motorla satın alınabilecek. 122PS güç ve 320Nm tork sağlayan motor birebir vakitte, hem ekolojik hem de ekonomik açıdan gözle görülür derecede olumlu çıktılar yaratıyor.

YENİ SÜRÜŞ DAYANAK SİSTEMLERİYLE DAHA DA İNANÇLI

Yeni Caddy, yeni sürüş dayanak sistemleri sayesinde seyahati daha inançlı ve konforlu hale getiriyor. Yeni Caddy’de sunulan sürüş takviye sistemleri ortasında; eCall, Şerit Takip Asistanı, Ön Bölge Asistanı, Direksiyon Yardımcı Asistanı, Geri Hareket Asistanı, Park Asistanı, Adaptif Sürat Sabitleyici ve Kör Nokta İhtar sistemi yer alıyor.