TÜVTÜRK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurumun ismini kullanarak kurdukları geçersiz internet siteleri aracılığıyla, “muayene randevusu fiyat bedeli” ismi altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı geçen günlerde bir operasyon düzenlendiği ve İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta’da gerçekleştirilen eş vakitli operasyonda, 24 kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Bu başarılı operasyonun düzenlenmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Hataları Bürosu’na, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Uğraş Şube Müdürlüğü’ne ve operasyona katılan emniyet güçlerimiz ile başka kamu görevlilerine en derin teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

“KURUMUMUZ YASAL ÇABASINA DEVAM EDECEKTİR”

Vakit zaman farklı kişi ve kurumların kurdukları aldatıcı internet siteleri ve davet merkezleri aracılığıyla fiyatsız olarak sunulan randevu hizmeti için fiyat talep ettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, “Bu kişi yahut kurumlar, emniyet güçlerimiz tarafından acilen tespit edilmekte ve gereken yaptırımla karşılaşmaktadırlar.

Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya ‘araç muayenesi, araç muayene randevusu’ üzere sözlere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal uğraşına devam edecektir” sözlerine yer verildi.

“RANDEVULAR DAVET MERKEZİMİZDEN VE E-DEVLET ÜZERİNDEN FİYATSIZ OLARAK ALINABİLİR”

Açıklamada, araç muayene randevusu sürecinin büsbütün fiyatsız gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kontrolünde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan şirketimiz tarafından sunulan araç muayene hizmeti randevularını ‘www.tuvturk.com.tr’ internet sitemizden, 0 850 222 88 88 numaralı davet merkezimizden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahipleri fiyatsız olarak alabilmektedir.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve davet merkezi ile bağımız yahut iş birliğimiz bulunmamaktadır. Araç sahiplerini bu internet siteleri ve davet merkezleriyle ilgili uyarmak, randevularını internet sitemiz ve davet merkezimizden fiyatsız alabileceklerini bir kere daha ehemmiyetle hatırlatmak isteriz.”