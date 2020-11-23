Resmi sayılara nazaran; 23 milyon 200 binin üzerinde aracın trafiğe kayıtlı bulunduğu Türkiye’de 4.5 milyonu aşkın aracın Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası (ZMMS) poliçesi düzenletmeden trafikte olduğu bildirildi.

Sigorta Bilgi ve Nezaret Merkezi (SBM) raporu datalarına nazaran, sigortasız aracın en çok bulunduğu vilayet Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti.

Şanlıurfa’da trafiğe kayıtlı 253 bin 846 araçtan yüzde 40,05’inin mecburî trafik sigortası bulunmuyor. 19 bin 123 tescilli aracın trafikte seyrettiği Ardahan’a ise araçların yüzde 36.13’ünün ZMMS poliçesi bulunmuyor. 48 bin 235 aracın bulunduğu Kilis’te ise araç sahiplerinin yüzde 34,37’si sigorta yaptırmadan trafikte seyrediyor.

EN ÇOK SİGORTALI ARAÇ TRABZON’DA

En çok sigortalılık oranı listesinde ise Trabzon başı çekiyor. Kentteki 206 bin 30 araçtan yüzde 91’inin trafik sigortası bulunuyor. 2 milyon 123 bin 273 aracın bulunduğu Ankara’da araç sahiplerinin yüzde 89.49’u trafik sigortasını yaptırırken 935 bin 676 Bursalı şoförden yüzde 17.12’si de ZMMS poliçesini yaptırmadan trafikte seyrediyor. 4 milyon 306 bin 532 aracın tescilli bulunduğu İstanbul’da ise şoförlerin yüzde 12.1’i trafik sigortası yaptırmayı tercih etmedi.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL’DA

SBM datalarına nazaran, 2019 yılında ülke genelinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları sonrası 773 bin 841 tutanak tutulurken bu sayı 2020’nin birinci 10 ayında 520 bin 724’ü geçti. 2018 yılında ise bu sayı 829 bin 609 olarak kayıtlara geçmişti. 2020 yılının birinci 10 ayında İstanbul’da 170 bin 432 tutanak düzenlenirken Ankara’da 49 bin 730, İzmir’de 42 bin 763 tutanak ve Bursa’da 28 bin 130 tutanak kayıt altına alındı. Son 10 vilayet ortasında ise 91 tutanak ile Ardahan sondan ikinci yalnızca 52 tutanak ile Hakkari listenin sonunda yer buldu.