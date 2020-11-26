Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, “TOGG’da ise elektrikli araç üretiminde tecrübesi olmayan bir tedarik sanayi ile üretime yüzde 51 ile başlayıp, takip eden üç yılda tedarik endüstrini dönüştürerek yüzde 68 yerli içerik oranı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) yapılan açıklamaya nazaran, İSO Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı “Türkiye’nin Arabası Girişimi’nin Teknoloji, Ar-Ge ve Tasarım Açısından Endüstrimiz ve Ekonomimiz İçin Önemi” ana gündemi ile dijital platform üzerinden görüntü konferans prosedürü ile gerçekleştirildi. Programa Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş konuk olarak katılarak gündeme ait değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO İdare Konseyi Lideri Erdal Bahçıvan, teknolojik manada çabucak hemen her bölümde yaşanan esaslı dönüşümün en şiddetlisinin araba sanayisinde yaşandığına, gelecek 5-10 yıl içindeki yeniliklerin, geçen 50 yıldaki ilerlemelerden çok daha büyük boyutta olacağına dikkati çekti.

Bu büyük dönüşümde otonom sürüş ve elektrikli araçların başı çektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Otomobiller adeta etrafıyla bağlantıya geçen akıllı bilgisayarlara dönüşüyor. İnternetin arabada değil, arabanın kendisinin internette olduğu bir dünyadan bahsediyoruz.

Münasebetiyle kentlerimiz, meskenlerimiz ve fabrikalarımız akıllandıkça arabamız bir ömür alanına dönüşüyor. Sözün tam manasıyla her şeyin iç içe girdiği, her şeyin ilişkili olduğu bir periyoda adım adım yaklaşıyoruz. Global otomotiv dalında rollerin tekrar tanımlandığı bir devirde, ülkemiz de yerli araba markasını hayata geçirmek için düğmeye bastı.” tabirlerini kullandı.

“TOGG, OTOMOTİV ENDÜSTRİMİZİN GELİŞMESİNDE KIYMETLİ KİLOMETRE TAŞI”

TOBB’un maddi ve manevi olarak sahiplendiği Yerli Araba Projesi TOGG’u, sanayicilerin de stratejik ehemmiyete sahip projelerden biri olarak değerlendirdiğinin altını çizen Bahçıvan, Türkiye’nin arabasının, global otomotiv dalının beklenen yapısal değişimine ayak uyduracağına yürekten inandıklarını lisana getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da bu projeyi desteklediğini belirten Bahçıvan, şunları aktardı:

“Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Grubu’nun otomotiv endüstrimizin gelişmesi yolunda değerli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. Bu projede yerli tedarikçiler ile çalışmak, hem sürdürülebilir bir tedarik zinciri kurmak, hem de yerli katma pahası artırmak noktasında büyük kıymet arz ediyor. Deneyimlerimizi, ‘Türkiye’nin Otomobili’ ile buluşturma ve ülkemiz için katma paha yaratma vaktidir. Türkiye’nin Arabası projesindeki teknoloji birikimimiz öteki pek çok bölümün de önünü açacak, tıpkı vakitte ateşleyicisi olacaktır.

Teknoloji üreten, teknoloji ihraç eden bir Türkiye yaratma seyahatinde da kıymetli bir kilometre taşı olacaktır. ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesi, yerli araba üretmekten daha fazlasıdır. Türkiye’nin teknolojik birikimine katkı yapacaktır. Bu anlayış eşliğinde, Türkiye’nin Arabası Projesi sürecinde üzerimize düşen misyonu yerine getirmeye hazırız.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL İKTİSAT İÇİN ESASLI ADIMLAR ATILDI

Otomotiv sanayisinde etrafa ehemmiyet veren anlayışın öncelikli bir husus haline geldiğini de vurgulayan Bahçıvan, “Fosil yakıtlı otomobillerin etrafa olumsuz tesirleri, fosil yakıtların belirli mühlet sonra azalacak olması, petrol fiyatlarının çok fazla dalgalanması elektrikli otomobiller ile ilgili gelişmeleri hızlandırıyor. Ayrıyeten elektrikli otomobil fiyatlarının düşmesi ve kâfi şarj altyapısının oluşturulması bu araçların sayılarını artıran öteki bir neden. Yakın gelecekte akaryakıtlı ve dizel araç kullanımını yasaklayacağını açıklayan İngiltere, Almanya, Norveç ve Fransa üzere ülkeleri dünyanın en büyük araba pazarı olan Çin’in de takip etmesiyle, elektrikli arabaların yaygınlaşması elbet sürat kazanacaktır.

Özetle, Sürdürülebilir Yeşil Ekonomi’ye ahenk konusunda otomotiv dalı çok esaslı adımlar atıyor. Bu bağlamda rekabet üstünlüğü yarışında olan otomotiv firmalarının ve otomotiv üretiminde üst tırmanmayı hedefleyen ülkelerin, öncelikle atması gereken adım, sanayideki trendleri yakalayabilen tasarım ve AR-GE alanındaki faaliyetlerini daha da güçlendirmek olmalı” açıklamasında bulundu.

“YÜZDE 51 YERLİLİK ORANI İLE BAŞLAYACAĞIZ”

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, “TOBB olmasaydı, bu proje olmazdı. ‘Babayiğit’ kuruluşların bütünleşmesinde TOBB’un rolü çok kıymetli.” tabirlerini kullandı.

Karakaş, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ilişkin “bağımsız ve özgür” olan TOGG’da yerlilik oranına ait olarak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı datalarına nazaran ülkemizde binek arabada yerlilik oranı yüzde 19,6 ile yüzde 66,3 ortasında değişiyor. Yani 60 yılda yüzde 66’ya erişilmiş durumda.

TOGG’da ise elektrikli araç üretiminde tecrübesi olmayan bir tedarik sanayi ile üretime yüzde 51 ile başlayıp, takip eden üç yılda tedarik endüstrini dönüştürerek yüzde 68 yerli içerik oranı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

101 TEDARİKÇİNİN YÜZDE 75’İ TAYSAD ÜYESİ

Konuşmasında kesimde yaşanan gelişmeler ve TOGG’da gelinen durum ile ilgili bilgiler de veren Karakaş, şunları aktardı:

“Tedarikçi seçimlerini tamamladık. Toplam 101 tedarikçinin yüzde 75’i yerli ve bunun da çoğunluğu TAYSAD üyesi kuruluşlardan, yüzde 25’i ise tüm dünyadan kuruluşlardan oluşuyor. Elektrikli aracın tahminen de en kıymetli kesimi batarya için bu hususta kendini kanıtlayan Farasis ile muahede imzaladık. Yerli tedarikten sağlayamadığımızda, en güzeli neredeyse oradan almamız gerekiyor. Şimdiye dek 200 start-up inceledik ve 9’u ile çalışmaya başladık.

Gemlik’te toplam 1,2 milyon metrekare yerde 175 bin metrekarelik bir tesisimiz olacak ve 4 bin 300 şahsa istihdam yaratacak. Tesislerimizi inşa ederken, zelzele bölgesinde olduğumuz için, şu ana kadar iki tane 50 katlık gökdelenin inşasına yetecek kadar çimento kullanılarak 17 bin 500 adet yer güçlendirme kolonu üretildi.

Taban altına inşa edilen bu kolonların sayısı 41 bin adete ulaşacak. Birebir vakitte düşük karbon ayak izine sahip ve uçucu organik bileşenler (VOC) salımı açısından Avrupa’nın en pak tesisini kuruyoruz. Yıllık 175 bin araç kapasitesine sahip tesisimizde, 2032’ye kadar 1 milyon toplam üretim olacak. C-SUV aracımızın akabinde, takip eden yıllarda, C-Sedan ve Hatchback, B-SUV ve hafif ticari araç üretimi gerçekleşecek.”