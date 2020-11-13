Arabaların sağlıklı çalışması için antifriz ve sıvı bakımlarının yapılması gerekiyor. Bilhassa kış aylarına girerken aracın antifriz düzeyinin ve özelliğinin denetim edilmesi araba açısından hayati değer taşıyor.

Araçta camların buğu yapmasını engellemek ve ısıtma sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için uzmanlar tarafından antifriz bakımının yapılması öneriliyor.

Sıvı bakımının aksatılması durumunda arabalar, şoförleri yüksek maliyetli ziyanlara uğratabiliyor. Öte yandan sıvı bakımı esnasında muhtemel arızalardan kaçınmak için, kaliteli ve sağlam antifriz kullanılması gerekiyor.

“ANTİFRİZ YAZ-KIŞ KULLANILMALI”

Arabalarda antifrizin yaz-kış ayırt etmeksizin kullanılması gerektiğini belirten motor ustası Ahmet Tokdemir, antifriz denetiminin ise kış mevsimine girerken yapılmasını önerdi. Antifriz cinsinin yaşanılan yerin coğrafik şartlarına uygun olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Tokdemir, “Herkesin bildiği şu haldedir aslında, ‘Kış geldi aracıma antifriz koyayım ve donmasın.’ Antifriz donmayı engelleyen bir kısımdır hakikat lakin yaz-kış olması gereken bir şeydir. Korozyonu önler. Ben çok şahit oldum. Silindir kapak contası yanıkları, radyatör patlakları üzere nedenlerle çok insan yolda kalıyor.

Kışın antifriz koyduktan sonra patlak oluşuyor ve daha sonra su ek edilince araç yolda kalıyor yahut arıza çıkıyor. Antifriz kışın çok kıymetlidir fakat yazın da kullanılması gerekir. Genelde kışa girerken denetiminin yapılması gerekir. Derece, renk ve etkinliğinin denetim edilmesi değerlidir. Bulunduğunuz kente nazaran derecesi değişir. Ortalaması 25 derece olmak koşuluyla doğu vilayetlerimizde 40 derece ister. Zira 25 derece yaptığınız vakit daha soğuk bir havayla karşılaştığınız vakit donar. Bulunduğunuz kentin soğukluk ortalamasına nazaran antifriz derecesini bulundurmak gerekiyor.

Ortalama kent sıcaklığı ve soğukluğuna nazaran antifriz ölçüsü kafidir. Fazlası da ziyanlıdır eksiği de zararlıdır” formunda konuştu.

“KALİTELİ VE GERÇEK ANTİFRİZ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ”

Araçlardaki antifrizin 3-4 yıldan fazla kullanılmaması gerektiğini söz eden Ahmet Tokdemir, vakit aşımına uğradığında ise motor aksamında önemli hasarlara sebep olduğunu söyledi.

Kaliteli antifriz kullanımının da bir o kadar değerli olduğunu vurgulayan Tokdemir, “Antifriz 3 yahut 4 sene sonra özelliğini kaybediyor. Artık motorda aşınma, korozyon, radyatör patlaklarına neden oluyor. Çoklukla uzun yolda denk geliyor. Saf antifriz 60 derecedir. Öylelikle koyduğunuz vakit otomobile ziyan verir.

Onun için biraz saf su koymak gerekir. Antifriz kalitesi değerlidir. Taklitleri piyasada hayli fazla. Antifriz çok koyu yeşil yahut kırmızı olabiliyor. Ben şahit oldum. Çok kırmızı renkte bir antifriz koyduk ve birkaç ay sonra silindir kapağını sökmek zorunda kaldık. Boya çıktı. Ucuza satılan antifrizlere mutlaka kanmasınlar” dedi.