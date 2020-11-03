Türkiye araba ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-ekim periyodunda 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 78,1 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye’de araba ve hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 ayında geçen yılın birebir devrine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet düzeyinde gerçekleşti.

Araba satışlarına bakıldığında, 10 aylık devirde geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Bu yılın ekim ayı ile geçen yılın birebir periyodu kıyaslandığında ise araba ve hafif ticari araç pazarı yüzde 93 artışla 94 bin 733 adet oldu.

Yalnızca araba satışları bu devirde yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 102,6 yükselişle 18 bin 392 düzeyinde gerçekleşti.

Pazar, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 48,7 arttı

Öteki yandan, araba ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 48,7 arttı.

Araba pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara nazaran yüzde 60,5 ve hafif ticari araç pazarı da yüzde 14 büyüdü.

VERGİ VE GÖVDE TİPİNE NAZARAN SATIŞ DAĞILIMI

Ekim sonunda pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti arabalar 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 hisse ve B segmenti arabalar de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 hisse aldı.

Gövde tiplerine nazaran değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 hisseyle tekrar sedan arabalar oldu.

Sedan arabaları yüze 29,6 hisseyle SUV ve yüzde 23,6 hisseyle da hatchback arabalar takip etti

YAKIT TİPİNE NAZARAN SATIŞLAR

2020’nin ekim ayı sonunda araba pazarı motor tipine nazaran ,benzinli araba satışları 240 bin 815 adetle yüzde 51,8 hisse, dizel araba satışları 189 bin 705 adetle yüzde 40,8 hisse, otogazlı araba satışları da 19 bin 46 adetle yüzde 4,1 hisse aldı.

Ayrıyeten, 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit araba satışı gerçekleşti.

Araba pazarı motor hacmine nazaran ise 1600cc altındaki araba satışları yüzde 74,6 artarak yüzde 94,7 hisse, 1600-2000cc aralığındaki araba satışları yüzde 24,7 artışla yüzde 1,8 hisse ve 2000cc üstü araba satışları da 9,3 yükselişle yüzde 0,2 hisse aldı.

Otomatik şanzımanlı arabalar 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 hisseye sahip olurken, manuel şanzımanlı arabaların hissesi 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

YIL SONU PAZAR İDDİASI YÜKSELTİLDİ

Kelam konusu devirde hafif ticari araç pazarı gövde tipine nazaran, van gövde tipi, yüzde 76,5 hisseyle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 11,2 hisseyle ikinci sırada yer aldı.

Bunları, yüzde 7,1 ile pick-up ve yüzde 5,2 ile minibüs takip etti.

Öte yandan, 2020 yılı otomotiv bölümü toplam pazarı iddiası ise 700-750 bin adet aralığından 725-775 bin adet aralığına yükseltildi.