Türkiye’de otomatik vites araba satışları bu yılın ocak-ekim periyoduyla geçen yılın tıpkı devri kıyaslandığında yüzde 76,3 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) datalarından derlenen bilgilere nazaran, Türkiye’de araba ve hafif ticari araç pazarı, 2020’nin 10 ayında geçen yılın tıpkı devrine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet düzeyinde gerçekleşti.

Sırf araba satışlarına bakıldığında, 10 aylık periyotta geçen yılın birebir periyoduna nazaran yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

OTOMATİK VİTESİN HİSSESİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bu periyotta otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı arabalar 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 hisseye sahip olurken, manuel şanzımanlı arabaların hissesi 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

Yılın on aylık periyodunda de satılan her 10 arabadan 7’si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim periyodunda otomatik şanzımanlı arabaların toplam pazardaki hissesi yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.

Böylelikle kelam konusu devirde otomatik şanzımanlı araba satış adetleri 2019’un birebir devrine nazaran yüzde 76,3 artış gösterdi.

E VE F SEGMENTİN TAMAMI OTOMATİK VİTES

Segment bazında ele alındığında, kendi segmentinde en yüksek hisseye yüzde 100 ile ultra lüks segmenti (F) ve lüks segmenti (E) sahip oldu.

Bu segmentleri, yüzde 99,8 ile üst ve orta segment (D), yüzde 93 ile en küçük kent arabaları olarak bilinen A segment, yüzde 68,8’le kompakt sınıf ya da alt orta sınıf olarak isimlendirilen C segment ve yüzde 56,2 ile de küçük araç sınıfı olarak bilinen B segment takip etti.

PAZARDAN EN ÇOK HİSSESİ C SEGMENTİ ARABALAR ALDI

Öte yandan, ekim sonunda pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki arabalar oluşturdu. C segmenti arabalar 294 bin 338 adetle yüzde 63,3 hisse ve B segmenti arabalar de 110 bin 55 adetle yüzde 23,7 hisse aldı.

Gövde tiplerine nazaran değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,7 hisseyle yeniden sedan arabalar oldu.

Sedan arabaları yüzde 29,6 hisseyle SUV ve yüzde 23,6 hisseyle da hatchback arabalar takip etti.