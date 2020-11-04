LPG’li araçların alışveriş merkezlerinin otoparklarına girmesine müsaade veren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yeni yönetmeliğe nazaran, AVM otoparklarına, belirlenen kuralların sağlanması halinde LPG’li araçların girmesine müsaade verilecek.

Tescil dokümanında LPG’li olduğu belirtilmeyen, geçerli muayenesi bulunmayan araçlar otoparklara alınmayacak.

Araçlar, sırf Türk Standardları Enstitüsü’nden hizmet yeterlik dokümanı ve mahallin itfaiye teşkilatından “uygun” görüşü alınan AVM kapalı otoparklarına girebilecek.

BODRUM AŞAĞISI YASAK

LPG’li araçların alınabileceği kapalı otopark alanları, birinci bodrum katlardan daha aşağıda olamayacak.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR BAŞKA OLACAK

Yönetmeliğe nazaran, başka araçların alınacağı otoparklar ile LPG’li araçların giriş ve çıkışlarının birbirinden başka olarak düzenlenmesi de gerekiyor.

TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 37’Sİ LPG’Lİ

TÜİK’in eylül ayı datalarına nazaran; trafiğe kayıtlı 12 milyon 907 bin 648 adet arabanın yüzde 38,3’ü dizel, yüzde 37,0’si LPG, yüzde 24,3’ü akaryakıtlı.