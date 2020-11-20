Ardahan’daki oto lastikçileri ve oto bakım uzmanları, zarurî kış lastiği uygulamasının başlayacağı hatırlatmasında bulunarak bir an evvel kış lastiklerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

Oto lastik satımı ve değişimi yapan Sinan Lale, vatandaşlarda kar lastiği takma şuurunun oluştuğunu belirterek, “Vatandaşlarda kış lastiği takma şuuru oluştu. Artık ticari-binek ayrımı yapmaksızın herkes lastiklerini değiştiriyor. Satışlarımız ağır devam ediyor. Hem sıfır lastik satıyoruz hem de yazlık lastik değişimi yapıyoruz. Şu anda burada ortalama günlük 30-35 lastik değiştiriyoruz ve yoğunluk çok fazla neredeyse bu yoğunluğa yetişmiyoruz. 5 kişilik takımla çalışıyoruz. Kış boyunca bu yoğunluk devam edecek üzere. Şu anda kış mevsimsinin başındayız ve hafif bir kar yağışı bu formda arttırdı işleri. Lastik değişimi için vatandaştan 60 TL alıyoruz. Şu an için işler epey düzgün gidiyor. Kış lastiği hayat kurtarıyor önümüzde uzun bir kış var malumunuz çok soğuk ve karlı geçiyor burası bu nedenle şimdiden herkes lastiklerini değiştirsin ve rastgele bir kazaya meyil vermesin’’ formunda konuştu.

Lale, kış lastiğinin daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren arası sağlayarak kazaları kıymetli ölçüde azaltarak hayat kurtardığını belirterek, “Kış şartlarında gerekli tedbirler alınmazsa trafikte risk artar. Kış şartlarında karlı ve buzlu yola nazaran özel olarak hazırlanan kışın lastiği, daha fazla yol tutuşu ve daha kısa fren uzaklığı sağlayarak kazaları değerli ölçüde azaltır. Kış lastiği trafiğin akıcı ve inançlı olmasına katkı sağlar. Mecburi olsun olmasın günlük trafiğe çıkan bütün araçlara kış lastiği takılmasını tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.

Aracına kar lastiği takmaya gelen vatandaşlardan Mehmet Koç isimli araç şoförü ise, ’’Maalesef bizim vilayetimizde kış çok soğuk ve karlı geçiyor. Bu nedenle şimdiden oluşan buzlanmaya karşı aracıma kışlık lastikleri taktırdım. Dönemi geldi, bu nedenle aracımı getirip burada kışlık lastiklerini taktırmak için bekliyorum. Mevsime nazaran önlemlerimizi almak zorundayız’’ dedi.